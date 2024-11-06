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Пионеры на Сахалине подключились к 4G «МегаФона»

Пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 50 Мбит/с теперь могут жители и гости сахалинского села Пионеры. Технические специалисты «МегаФона» запустили здесь базовую станцию и обеспечили возможность подключения к сети четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оборудование оператора работает в нескольких диапазонах частот, что дает максимальное покрытие, достаточную емкость и высокую скорость передачи данных. Связь LTE доступна как в самом селе Пионеры, так на проходящем рядом участке автодороги между селами Яблочное и Костромское, а также на популярном песчаном пляже Садовники.

В селе Пионеры постоянно проживает около 400 человек, здесь работает известный в регионе санаторий «Чайка», куда сахалинцы приезжают поправить здоровье. Здравница в основном ориентирована на детей и подростков. Доступный высокоскоростной интернет позволит им более комфортно проводить время, общаться в мессенджерах и социальных сетях со сверстниками или вести прямые трансляции с пляжа известного живописными песчаными дюнами.

«Подключение 4G в Пионерах — инвестиционный проект компании, который расширяет цифровые возможности небольшого поселения, делает его более привлекательным для туристов. Наши инженеры настраивают оборудование таким образом, чтобы покрытие было максимально возможным, и пользователи могли оставаться на связи передвигаясь в том числе за пределами населенного пункта. Благодаря этой работе абоненты компании могут без задержек скачивать «тяжелый» контент, смотреть фильмы и общаться по видео даже в периоды пиковых нагрузок на сеть», — сказала директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

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