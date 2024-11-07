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Банк «Центр-инвест» и eKassir договорились о долгосрочном стратегическом партнерстве

Банк «Центр-инвест» и финтех-компания eKassir договорились о долгосрочном стратегическом партнерстве. Стороны планируют обмениваться опытом для развития проектов в инновационных финтех ИТ-решениях и реализовывать задачи цифровой трансформации клиентского обслуживания. Об этом CNews сообщили представители eKassir.

Достигнутые договоренности приурочены к десятилетию совместной работы банка «Центр-инвест» и eKassir.

За прошедшее время партнеры развернули решение для построения единого центра приема платежей eKassir Payments Hub и получили опыт технического взаимодействия по развитию системы омниканального обслуживания клиентов банка. В настоящее время завершается внедрение программного продукта eKassir «Адаптер цифрового рубля» для бесшовного подключения банка «Центр-инвест» к функциональности платформы цифрового рубля Банка России.

«Мы выбрали продукт eKassir в качестве ключевого компонента программного обеспечения для работы на платформе цифрового рубля, хотя на тот момент готового решения еще не было. Большая совместная работа по отладке решения подтвердила экспертность и клиентоцентричность команды eKassir. Банк «Центр-инвест» более 10 лет доверяет опыту и компетенциям этой компании, так что мы позитивно оцениваем перспективы нового соглашения, в ходе которого планируем эффективное развитие платежной инфраструктуры», — отметил член правления, начальник Управления развития информационных технологий банка «Центр-инвест» Евгений Алехин.

Основной целью партнерства eKassir и «Центр-инвест» станет разработка и внедрение новых ИТ-продуктов в инфраструктуру банка.

«Хочется отметить продуктивную совместную работу команд банка и eKassir за все годы сотрудничества. Слаженность наблюдается как в процессах развития текущих ИТ-решений, которые находятся в эксплуатации в банке, так и при внедрении новых, например связанных с цифровыми рублями. Мы с оптимизмом и уверенностью предлагаем банку наш опыт и компетенции в части создания инновационных финтех решений по ряду популярных направлений цифровой трансформации: Open API, мультивендорное программное обеспечение для устройств самообслуживания и многое другое», – отметил генеральный директор компании eKassir Алексей Зотов.

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