Fort Telecom: фокус на подключенных автомобилях

С ноября 2025 г. Fort Telecom выделил разработку оборудования и ПО для подключенных автомобилей в отдельную группу. Ее задача — развивать коннективити-решения, созданные ранее в рамках направлений Fort Monitor и «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители Fort Telecom.

Подключенные автомобили (connected car, connectivity) — транспортные средства, которые благодаря телематическому оборудованию поддерживают двустороннюю связь с владельцем, объектами дорожной инфраструктуры, другими транспортными средствами или системами. Технологии позволяют удаленно получать информацию о состоянии автомобиля, управлять им, синхронизировать его «поведение» с другими участниками дорожного движения, что в конечном счете кардинально меняет подход к безопасности и эффективности транспорта.

«По пути «подключенных автомобилей» развиваются все автомобильные бренды. Коннективити-функционал есть во всех решениях Fort Telecom для транспорта — и в устройствах «ЭРА-ГЛОНАСС», и в терминалах и ПО для мониторинга транспорта, и, естественно, это суть Tedix V2X. В последнее время мы представили «по отдельности» несколько новых функций и решений, как например единственное УВЭОС и АСН в одном терминале, система интеллектуального вождения FID, постоянно расширяем количество параметров авто, получаемых с СAN-шины и другие. Эти дополнения естественным образом «вырастали» из функционала наших устройств. Мы продолжаем развивать как «ЭРА-ГЛОНАСС», так и Fort Monitor, но ставим «подключенный автомобиль» во главу угла, поскольку это совершенно ясное и необходимое будущее для развития транспорта», — сказал директор по развитию Fort Telecom Владимир Макаренко.

Фокусирование на «подключенных автомобилях» обеспечит более глубокую интеграцию всех трех «транспортных» направлений Fort Telecom — «ЭРА-ГЛОНАСС», Fort Monitor и Tedix.

В ближайшее время группа «Подключенный автомобиль» представит мобильное приложение FT Connect, которое будет доступно всем автопроизводителям, применяющим УВЭОС Fort Telecom.