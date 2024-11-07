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Главные достопримечательности туристических городов России стали трехмерными в «Яндекс Картах»

«Яндекс Карты» создали более 300 трехмерных моделей достопримечательностей в 35 городах России. Объемные изображения зданий и памятников позволят туристам изучить знаковые места при планировании поездки, а также станут дополнительными ориентирами на автомобильных и пешеходных маршрутах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь 3D-модели можно найти во всех миллионниках России, а также в городах, популярных среди туристов. Например, в Калининграде, Сочи, Петергофе, Великом Устюге. Трехмерными на карте стали 320 знаковых зданий и памятников. Среди них есть и небольшие объекты — негласные символы городов. Например, памятник эчпочмаку в Казани, котенок с улицы Лизюкова в Воронеже, Шурик и Лидочка в Краснодаре, «Счастье не за горами» в Перми.

Все объекты детально проработаны — у них видны особенности архитектуры, декоративные элементы и надписи. В темной теме у объектов включается подсветка, как и в реальном городе с наступлением ночи.

Чтобы увидеть трехмерную модель, достаточно найти достопримечательность на карте и приблизить ее. Рассмотреть объект можно не только сверху, но и со всех сторон. В веб-версии Карт для этого нужно нажать кнопку 3D, а в мобильном приложении — провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона. Таким же образом можно вращать объект, изучая его с разных ракурсов.

В будущем 3D-модели зданий и памятников появятся и в других городах России. Кроме того, трёхмерными станут тоннели, остановки и остальные объекты городской инфраструктуры.

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