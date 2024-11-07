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«МегаФон» увеличил покрытие сети 4G вдоль транспортных артерий Кировской области

«МегаФон» увеличил покрытие сети четвертого поколения вдоль транспортных артерий Кировской области. Инженеры оператора модернизировали оборудование, чтобы мобильный интернет на скорости до 45 Мбит/с был доступен на большей территории автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны и вдоль железнодорожных путей в направлении Нижнего Новгорода.

Оператор активировал дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия до 10 км. Такое решение особенно актуально, когда необходимо увеличить протяжённость действия сети, как в случае с авто- и железнодорожными путями.

Территория 4G-сигнала увеличилась в селе Бурмакино, которое расположено вдоль трассы Киров-Малмыж-Вятские Поляны. Теперь свыше тысячи жителей населенного пункта, автолюбители и пассажиры могут пользоваться мобильным интернетом – общаться в социальных сетях, загружать карты, общаться по видеосвязи.

Также специалисты оператора увеличили покрытие в посёлке Комсомольский вблизи железнодорожной станции 781 километр. Пассажиры электричек и поездов, которые следуют в направлении Нижнего Новгорода, могут рассчитывать на более стабильную связь и 4G-интернет в данном районе, чтобы связываться с родными и коллегами в мессенджерах, онлайн читать книги или смотреть фильмы и сериалы в пути.

«Мы наращиваем территорию покрытия вдоль транспортных узлов Кировской области. Благодаря такой работе мобильный интернет становится доступен местным жителям, автовладельцам, чья работа связана с поездками по региону, и путешественникам, которые приезжают из других субъектов страны. Абоненты активно пользуются телеком-сервисами – ежедневно только через базовые станции в селе Бурмакино и поселке Комсомольский проходит трафик, сравнимый почти с 70 тысячами минут видеоразговоров в мессенджерах», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

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