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В Якутии почти втрое вырос спрос на российские облака

МТС зафиксировала рост потребления облачных сервисов среди бизнеса Якутии. С начала 2024 г. спрос на облака в республике вырос в 2,9 раза. А число компаний, пользующихся облачными услугами в регионе, за аналогичный период выросло в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС Web Services, чаще всего облачными сервисами на Дальнем Востоке пользуются ритейлеры - на них приходится порядка 40% клиентов MWS в регионе. В 13% случаев свои данные в облако переносят предприятия из сферы ИТ и связи, в 10% — из сферы транспортировки и хранения. Облачными сервисами также пользуются обрабатывающие предприятия и компании из сферы финансов и страхования.

Больше всего спрос на облако в регионе вырос в сфере транспортировки и хранения. Закупки облачных сервисов в данном секторе экономики за год выросли в восемь раз. Следом идут предприятия, работающие в области ИТ и связи, — прирост 1,8 раза, а также строительная отрасль — 1,6 раза. Спрос на облака также растет в ритейле и медицине.

Порядка 60% клиентов MWS в Якутии и других дальневосточных регионах используют виртуальную инфраструктуру, более 30% — делают резервное копирование информации в облаке, 13% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью в федеральном округе пользуются офисное ПО в облаке, виртуальные рабочие места для удаленной работы и сетевые сервисы.

Сильнее всего среди всех облачных сервисов вырос спрос на резервное копирование — в 1,9 раза, следом идет виртуальная инфраструктура — прирост более чем в 1,6 раза и объектное хранилище — в 1,6 раза. Также спрос растет на корпоративную почту и изолированное сетевое соединение.

«Российские облака успешно заменили ушедшие с рынка иностранные решения. Так, MWS помогает компаниям быстро и безопасно переносить данные в отечественные центры обработки данных. Облака позволяют перераспределять нагрузку на «железо» и ускорять запуск новых проектов. При этом, использование облачных технологий помогает компаниям уже по итогам первого года сократить затраты на ИТ-инфраструктуру от 25 до 40%, — отметил директор МТС в республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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