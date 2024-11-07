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VK запускает бесплатный курс для геймеров

VK запускает бесплатный курс для геймеров. Онлайн-курс разработан «Школой авторов VK» совместно с VK Play. Программа рассчитана на авторов сообществ «ВКонтакте», относящихся к тематике «гейминг». Выпускники курса смогут создавать, продвигать и монетизировать контент на тематику игр. Экспертом выступил руководитель отдела SMM&Media VK Play Александр Егоров. Лучшие студенты курса пройдут бонусный урок с автором паблика игры «Песнь Копья» Петром Костенко и блогером Евгеном Бро. Об этом CNews сообщили представители VK.

Образовательная программа «Нажми на Play: курс для админов игровых сообществ» рассчитана как на опытных, так и на начинающих авторов и разработчиков, имеющих или только планирующих создать сообщество. За время обучения студенты разработают цепляющие контент-стратегии и научатся качественно освещать игровые проекты для своей аудитории.

Экспертом курса выступил Александр Егоров — опытный куратор направления Indie и руководитель SMM & Media-отдела в VK Play. За его плечами 10-летний опыт управления гейминговыми сообществами и видеоигровыми проектами. Помимо этого, в разработке программы обучения принимали участие активные игровые авторы платформ VK. Среди них — создатели пабликов «ВКонтакте» Все о Minecraft, Лига Легенд от Зака, Dead by Daylight и блогер Роман FoRTuNa Дорогавцев, а также автор канала в Дзене Лена Jeshta и сообщества Fallout «ВКонтакте».

В рамках курса Александр Егоров поможет авторам разобраться с видами монетизации и научит их анализировать метрики сообщества. Студенты поймут, как использовать стримы, клипы, конкурсы и коллаборации с другими авторами для привлечения новых подписчиков и удержания их интереса. Особое внимание в программе отведено разработке уникального стиля, который поможет авторам выделиться в сфере гейминга.

Лучшие выпускники курса получат доступ к бонусному эфиру с блогером ЕвгенБРО и разработчиком игры «Песнь Копья» Петром Костенко. Зрители спецвыпуска узнают, с какими вызовами сталкиваются крупные игровые блогеры, как выстроить активное комьюнити и развить личный бренд в гейм-индустрии. Эксперты также поделятся со студентами личным опытом ведения игрового сообщества «ВКонтакте» и ответят на их вопросы.

Мария Воробьева, директор департамента по работе с сообществами VK: «Сейчас на сферу гейминга приходится значительная часть пользовательского внимания. По нашим данным, аудитория гейминговых сообществ ВКонтакте превышает 37,5 млн пользователей. Из них порядка 70% – молодые люди. С ростом интереса к геймингу мы видим запрос на помощь в продвижении игровых пабликов. Надеемся, что наш курс поможет игровым блогерам получить практические навыки ведения сообществ и научит эффективно продвигаться в своей сфере».

«Школа авторов VK» была запущена в мае 2023 г. Проект призван помочь блогерам и авторам познакомиться с основными принципами работы с контентом, повысить его качество и увеличить показатели вовлеченности аудитории.

VK Play – российская площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. Платформа объединяет медиа, стриминг, киберспорт, каталог игр и облачный гейминг.

Департамент по работе с сообществами VK («VK Сообщества») занимается экспертной поддержкой авторов сообществ «ВКонтакте», каналов в «Дзене» и групп в «Одноклассниках». Сотрудники департамента помогают блогерам трех платформ в создании, улучшении и продвижении контента. Ключевыми образовательными проектами департамента являются «Школа авторов VK» и «Акселератор авторов VK».

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