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10 млн минут обменяли абоненты МТС на поездки на самокатах

МТС подвела итоги акции по обмену минут разговоров на бонусные баллы для поездок на самокатах «Юрент» в рамках «Тарифа 24». Абоненты МТС обменяли больше 10 млн минут на бонусные баллы и проехали больше 2 млн километров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые возможности для городской жизни в «Тарифе 24» были анонсированы в конце мая 2024 г. За лето пользователи «Юрент» проехали 2 млн километров, самые активные пользователи – из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Башкортостана. Минуты можно поменять не только на поездки, но и на аренду пауэрбанков «МТС Юрент». Обмен минут происходит в приложении «Мой МТС» или в личном кабинете.

«Возможность менять неиспользованные минуты разговоров на поездки на самокатах – пример интеграции сервисов в экосистему МТС. С помощью таких акций мы обогащаем опыт наших клиентов, они расширяют количество продуктов и сервисов, которые используют, при этом сами решают, что им интереснее в данный момент – потратить минуты на разговоры с близкими, быстро доехать на работу на самокате или зарядить телефон. Благодаря партнерству с «Юрент» мы увеличили количество молодежи в абонентской базе, в «Тарифе 24» их в три раза больше, чем в остальных тарифных планах», — сказала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

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