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«Гарда» обнаружила фальшивую «Яндекс Музыку»

Группа компаний «Гарда» обнаружила новый вид мошенничества в популярных мессенджерах. Злоумышленники нацелились на устройства под управлением Android и iOS. Преступники пишут сообщения от имени знакомого человека из списка контактов жертвы и уговаривают установить вредоносное приложение под видом «Яндекс Музыки». Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Об особенностях новой схемы рассказал Виктор Иевлев, руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда». Злоумышленники и ранее использовали в корыстных целях желание пользователей получить бесплатные подписки на приложения. На этот раз «средством воздействия» стала «Яндекс Музыка». Сообщения приходят через популярные мессенджеры (W******p, Telegram, Viber) и социальные сети от персоны из списка контактов. В них киберпреступники просят помочь с активацией музыкального сервиса и предлагают скачать приложение, где якобы «бесплатно дадут подписку».

К настоящему приложению «Яндекс Музыка» этот файл отношения не имеет. Под маской сервиса скрыта троянская программа, которая позволяет злоумышленнику получить полный доступ к мобильному устройству.

Избежать заражения помогут следующие меры: отказаться от скачивания приложений из сторонних источников, пользоваться только официальными магазинами производителя, Google Play и App Store; установить антивирус на телефон и компьютер – он защитит от загрузки вредоносных файлов и предупредит о попытке перехода по подозрительной ссылке; не доверять просьбам установить какое-либо приложение, перейти по ссылке или прислать код, даже если они поступают от знакомых или близких; связаться с человеком через другой канал коммуникации (например, через email или по телефону, а не через мессенджер), и уточнить, не украден ли его аккаунт.

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