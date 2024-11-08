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«МегаФон»: туристы изменили маршруты и поехали в древние крепости Подмосковья

Путешественники на 73% чаще стали посещать старинные подмосковные цитадели. Причем самой популярной локацией стал Волоколамский кремль, деревянная версия которого была построена в XII веке. С начала года наибольшее число визитов в исторические локации этого типа пришлось на октябрь, выяснили аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные интернет‑трафика.

В Подмосковье в средние века находились девять крепостей, датирующихся XII-XVI столетиями. Не всем из них удалось сохранить свой первозданный вид, однако даже оставшиеся от кремлей земляные валы привлекают немало визитёров из разных регионов страны. Так, в топ-3 самых часто посещаемых вошли Дмитровский, Серпуховский и Можайский кремли, построенные в XII-XV века. Если в последних двух можно изучить фрагменты стен, башен или ворот, то от Дмитровской крепости остались только валы высотой от 7 до 90 метров. В центре бывшего кремля находится Успенский собор и постройки XIX-XX века, а узнать в деталях, каким он был, можно в местном одноименном музее-заповеднике.

На четвертом месте оказался Рузский кремль, возведенный в XIV веке, на его месте также можно увидеть только земляные валы. При этом наиболее сохранные кремли — Коломенский и Зарайский (оба построены в XVI веке) — заняли лишь пятое и шестое места в рейтинге. При этом по динамике туристического потока лидирует Волоколамский кремль, построенный в XII веке. С начала года его посетили почти в 3,5 раза больше путешественников, чем в том же периоде 2023-г.

Особенно активно, помимо москвичей, подмосковные крепости посещали жители соседних Рязанской, Калужской и Тульской областей, а также путешественники из Санкт-Петербурга и Самары. Чаще всего прогулки по древним крепостям Подмосковья туристы совершали в июле, августе и октябре.

«Древние крепости, старинные усадьбы и храмы, которые ежегодно встречают тысячи паломников их разных городов и стран — все это часть истории не только Подмосковья, но и всей России. Чтобы поездки в древние локации были комфортными, а возможность поделиться впечатлениями от них в соцсетях — еще более быстрой, инженеры «МегаФона» постоянно работают над улучшением качества мобильной связи по всему Московскому региону. Так, с начала года мы запустили новые базовые станции в Дмитровском городском округе, обеспечивающие стабильный сигнал и среднюю скорость мобильного интернета на уровне 30 Мбит/с как в самом городе, так и в сельской местности, местах отдыха и туризма», — сказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

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