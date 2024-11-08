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«МегаФон» улучшил качество связи в пригороде Биробиджана

Дачники, проживающие в поселке 13-ый километр в пригороде Биробиджана, теперь могут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» на высоких скоростях. Оператор запустил здесь телеком-оборудование четвертого поколения и обеспечил абонентам комфортный выход в Сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовая станция, смонтированная на территории дачного массива, позволит жителям пользоваться мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. LTE-сигнал покрывает все улицы, а емкости оборудования достаточно, чтобы мобильный интернет оставался качественным, в том числе при повышении нагрузки на сети в период активных сезонных работ.

Теперь жители, постоянно проживающие в поселке, и те, кто приезжает сюда только в теплое время года, могут пользоваться банковскими приложениями, уточнять прогноз погоды или звонить по видеосвязи родным и близким. Кроме этого, со смартфонов стали доступны звонки по технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может одновременно общаться по телефону и выходить в интернет без потери качества звонка.

«Инженеры нашей компании нашли техническое решение и первыми из операторов улучшили 4G в поселке. 13-ый километр. Здесь расположена крупная индивидуальная застройка, люди постоянно проживают за городом, поэтому им нужна связь, чтобы пользоваться необходимыми цифровыми сервисами в удобное время. Стабильный доступный мобильный интернет также позволит удаленно работать, подключить на своем участке систему видеонаблюдения или другие элементы умного дома», — отметил директор «МегаФона» в ЕАО Дмитрий Оловянников.

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