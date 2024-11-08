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«МегаФон» ускорил интернет для отдыхающих на Высоковском озере

Высокоскоростной интернет стал доступен жителям окрестных деревень Высоково, Каликино, Максаки и отдыхающим в детском лагере «Березовая роща» на берегу озера Высоковское. Инженеры «МегаФона» обновили телекоммуникационную инфраструктуру вокруг водоема и увеличили скорость передачи данных на 20%.

Высоковское расположено всего в 12 км от Иваново и является одним из самых чистых озер в регионе, в котором водятся разнообразные виды рыбы. Теперь рыбаки, отдыхающие и дачники смогут чувствовать себя в безопасности, имея возможность связаться как со своими близкими, так и со спасательными службами даже вдали от берега.

Чтобы предоставить туристам и местным жителям качественные услуги связи, оператор развернул сеть в высокочастотном диапазоне. В таком диапазоне радиосигнал обеспечивает высокую скорость интернета в помещениях и на улице. Построенная инфраструктура охватила скоростным мобильным интернетом площади береговой линии, автодороги, а также обеспечила абонентов уверенным 4G в близлежащих населённых пунктах.

«Инфраструктура зон отдыха активно развивается, этому способствует рост внутреннего туризма в стране. Следуя за потребностями абонентов, мы планомерно увеличиваем скорости и расширяем покрытие сети в регионе: с начала 2024 года компания модернизировала порядка 60% базовых станций. Связью стандарта 4G обеспечены более 80% жителей региона, голосовой связью — 85%. Устойчивая связь нужна абонентам, чтобы активно пользоваться онлайн-сервисами на любом берегу, где бы они ни отдыхали, в любую погоду, в любой сезон», — сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.

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