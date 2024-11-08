«МегаФон» ускорил интернет в Боровичах Новгородской области

Новые скорости интернета стали доступны для жителей и гостей второго по величине города Новгородской области. «МегаФон» реализовал обширную программу по модернизации существующей телекоммуникационной инфраструктуры и улучшению качества связи. Как отмечают специалисты компании, в результате проведённых работ скорость мобильного интернета увеличилась на 30%.

Боровичи – старинный купеческий город, расположенный на реке Мсте, впадающей в озеро Ильмень. Здесь сохранилась значительная часть исторической застройки 19 века, так как удалось избежать разрушения во время Великой отечественной войны. В современной истории город известен благодаря бренду детских игрушек «Мякиши», которые здесь производят и отправляют в десятки стран по всему миру. Помимо отдыха на берегах реки Мста и рыбалки, путешественники посещают местные музеи, следуя по тематическим экскурсионным маршрутам.

Модернизация позволила расширить ускорить мобильного интернета на улицах Кольцова, Коммунарная, Парковая, Гончарная, Гоголя и других за счёт использования высокочастотного диапазона LTE. Работы охватили жилые кварталы, образовательные, торговые и культурные учреждения, включая районную больницы и водоканал, а также производственные предприятия, набережную, мост Белелюбского и пляж. В результате увеличились ёмкость сети и скорость передачи данных.

Благодаря проведённому апгрейду сети абоненты получили стабильную работу всех привычных цифровых сервисов и возможность делиться контентом в соцсетях со своими друзьями и близкими независимо от уровня нагрузки в каждой точке.

«Боровичи – крупный промышленный центр области, где проживает более 47 тыс. человек. Суммарно за год объём данных, переданных нашими абонентами в городе, увеличился на 27%. Мобильный интернет активно используется не только жителями, но и гостями города. Уверена, масштабная работа по улучшению качества связи поможет раскрыть туристический потенциал города ещё больше», — сказала Екатерина Орлова, директор «МегаФона» в Новгородской области.

Позитивные изменения сразу отразились на показателях использования связи. За первых два осенних месяца в Боровичах прокачали на 20% больше трафика и проговорили на 10% больше, чем за тот же период годом ранее.