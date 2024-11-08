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МТС: Домбай и Архыз вошли в число лидеров по раннему бронированию на новогодние праздники

МТС проанализирована на основе данных сервиса МТС Travel ранние бронирования туристического жилья в близи горнолыжных курортов России на время новогодних каникул. В число лидеров по раннему спросу на размещение вошли горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии Домбай и Архыз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС Travel, к началу ноября 2024 г. количество ранних бронирований отелей и других объектов размещения по России на даты новогодних каникул выросло за год на 45%. В тройку лидеров по раннему спросу на размещение вошел курорт Домбай – на него пришлось 8% от всех бронирований отелей и апартаментов возле горнолыжных курортов. Еще 7% пришлось на курорт Архыз. Средний чек на размещение в отелях и апартаментах возле горнолыжных курортов на новогодних каникулах на Домбае составил – 13 тыс. руб., а в Архызе – 15,7 тыс. руб. Лидером по числу ранних бронирований на новогодние праздники стал горный кластер в Сочи: на три местных курорта пришлось 47% от всех сделанных по России заказов.

«Традиционно курорты республики во время зимнего сезона становятся местом притяжения для любителей лыж и сноубордов. Чтобы всем жителям и гостям республики было комфортно отдыхать и иметь доступ к высокоскоростному интернету в любой туристической точке Карачаево-Черкесии, мы планомерно улучшаем качество связи и обновляем оборудование на территории всей республики», - отметил директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

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