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МТС первой из операторов обеспечила связью четвертого поколения остров Попова

МТС завершила монтаж стационарной базовой станции на острове Попова. Доступ к современным цифровым сервисам на комфортной скорости до 50 Мбит/с получили более тысячи жителей отдаленной островной территории Владивостока. Об этом CNews сообщили предствители МТС.

Новое телеком-оборудование обеспечивает стабильную голосовую связь и мобильный интернет стандарта LTE на всей территории острова Попова. Обновленная сеть МТС охватывает жилой поселок, музей Дальневосточного морского заповедника, базы отдыха и территорию метеостанции, предоставляющей данные для морских судов и дайверов.

Теперь жители островной территории смогут пользоваться самыми современными цифровыми сервисами: государственными и банковскими приложениями, медицинскими, образовательными и развлекательными ресурсами, в том числе, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, читать книги в электронной библиотеке и общаться с родными по видеосвязи. Новая телеком-инфраструктура также станет основой для дальнейшего развития цифровых сервисов на островных территориях в окрестностях Владивостока.

Остров Попова расположен в архипелаге Императрицы Евгении в заливе Петра Великого, его территория входит в состав Владивостокского городского округа. В теплое время года Попова - популярное место отдыха у жителей Владивостока, на острове действует несколько турбаз и конный клуб.

«МТС уделяет значительное внимание модернизации и развитию сети в Приморском крае. Строительство инфраструктуры связи на островных территориях – часто не самая простая задача из-за особенностей логистики, рельефа и климата. Но надежная связь и доступ к современным цифровым сервисам на островах имеет огромное социальное значение, поэтому специалисты МТС прорабатывают и внедряют альтернативные технические решения. Раньше на острове Попова работала мобильная базовая станция МТС, а сейчас новое стационарное оборудование позволит обеспечить более высокие скорости интернета и бесперебойную работу сети. Устойчивый высокоскоростной интернет позволит «островитянам» всегда быть на связи с близкими и с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и умными гаджетами», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

В 2024 г. МТС обеспечила связью стандарта LTE и другие заповедные островные территории в Приморье - остров Фуругельма в Хасанском округе и остров Петрова в Лазовском районе.

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