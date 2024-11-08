«Т-Банк» запустил первого в России телефонного ИИ-секретаря для глухих и слабослышащих

«Т-Банк» запустил первого в России телефонного ИИ-секретаря для глухих и слабослышащих клиентов. Секретарь позволяет пользователям с частичной или полной потерей слуха поддерживать общение с собеседником по телефону без посторонней помощи благодаря технологиям искусственного интеллекта. Новый ИИ-помощник бесплатный и доступен клиентам «Т-Банка» с любым мобильным оператором на территории всей страны. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Миссия нового «Секретаря» — убрать барьер в общении по телефону у глухих и слабослышащих пользователей. Он обучен принимать входящие звонки, в том числе с неизвестных номеров, оперативно переводить аудиозапись в текст и отправлять пользователю расшифровку звонка. Благодаря этому клиенты «Т-Банка» с полной или частичной потерей слуха могут самостоятельно общаться не только в мессенджерах, но и по телефону. Также ИИ-секретарь предупреждает абонента об особенностях слуха у собеседника и предлагает альтернативные способы связи с ним.

Новый «Секретарь» разработан Центром искусственного интеллекта «Т-Банка» на базе технологий трех платформ. С помощью «T-Bank VoiceKit» — одной из ведущих на рынке систем распознавания и синтеза речи — он умеет распознавать речь и быстро переводить аудиозапись в текстовое сообщение. А технологии «Т-Мобайла» и антифрод-технологии «Т-Защиты» позволяют «Секретарю» блокировать нежелательные спам-звонки и звонки телефонных мошенников.

В разработке «Секретаря» принимали участие профильные эксперты и DEAFON — сервис для глухих и слабослышащих с поддержкой на жестовом языке. Совместно со специалистами были разработаны скрипты ответов Секретаря и проведены многочисленные тесты.

Максим Исаев, советник президента общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ОООИ ВОГ) по техническим средствам реабилитации: «Создание первого в России ИИ-секретаря для глухих и слабослышащих людей — важный шаг в направлении цифровой доступности и социальной интеграции людей с нарушениями слуха. Особенно ценно, что при разработке сервиса были привлечены профильные эксперты, а бесплатность сервиса и его доступность для клиентов любых операторов делает это решение действительно инклюзивным. Мы надеемся, что появление такого сервиса станет примером для других компаний и будет способствовать созданию более доступной среды для глухих и слабослышащих граждан России. ВОГ готово к дальнейшему сотрудничеству с «Т-Банком» для совершенствования этой важной технологии».

Татьяна Полякова, руководитель отдела стратегических социальных проектов в «Т-Банке»: «По многочисленным исследованиям, все респонденты с потерей слуха испытывают неприятные ощущения при получении телефонных звонков. 89% — ожидают технологичных решений для упрощения телефонного общения. Новый «Секретарь» призван убрать барьеры в общении благодаря современным технологиям. В ближайшем будущем у пользователей также появится возможность адаптировать «Секретаря» под свои потребности».

Секретарь работает на территории всей страны, а подключить его можно бесплатно к любому номеру, даже если абонент не клиент «Т-Мобайла». Для этого нужно зайти в мобильное приложение «Т-Банка», написать в чат поддержки фразу «Секретарь для глухих» и следовать видеоинструкции. Для удобства пользователей инструкция записана на русском жестовом языке — на ней глухой клиент «Т-Банка» рассказывает, как работает «Секретарь», а также пошагово описывает способ его активации.