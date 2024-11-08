В Энгельсском районе Саратовской области расширили покрытие LTE

С начала года жители Энгельса и соседних поселений прокачали в Сети на треть больше информации, чем за аналогичный период 2023 г. Район занимает первое место в регионе по общему объему используемого дата-трафика. Чтобы обеспечить высокое качество связи при растущих потребностях горожан и сельчан «МегаФон» провел масштабные работы по расширению покрытия LTE на быстро развивающейся территории. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В результате устойчивая связь и мобильный интернет впервые появились в селе Кирово. Ранее до населенного пункта «долетал» лишь слабый сигнал от соседних базовых станций. Теперь местным жителям доступна скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Благодаря этому стало проще получать государственные услуги, пользоваться онлайн-платформами для обучения, записываться на прием к врачу, оплачивать счета, использовать банковские приложения и выполнять другие повседневные задачи.

Свыше десяти дополнительных телекоммуникационных объектов установили в селах Подстепное и Терновка, в поселке Приволжский и в Энгельсе. В частности, новое оборудование заработало вблизи жилых комплексов «Эталон», «Парковый» и «Облака», в дачных массивах районного центра и на базах отдыха, расположенных на берегу Сазанки.

Особое внимание оператор уделил рефармингу существующих сетей. Высокую скорость интернета для множества одновременно подключённых к сети абонентов обеспечивают диапазоны LTE‑1800 и LTE‑2100. Инженеры оптимизировали использование частот и повысили эффективность работы оборудования в Энгельсе, поселках Приволжский, имени Карла Маркса, Анисовский, Взлетный, селах Безымянное, Зеленый Дол, Березовка, Шумейка и Генеральское.

«С начала 2024 г. наши абоненты в Энгельсском районе скачали более четырех петабайт информации и эта цифра продолжает расти. Увеличение интернет-трафика — это не просто статистика, это отражение положительных изменений в повседневной жизни людей. Мы стремимся предоставить каждому возможность пользоваться преимуществами цифрового мира для работы, обучения и общения», — сказал Илья Новичков, руководитель технического отдела в Саратовской области.