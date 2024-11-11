Для жителей 74 сел Астраханской области развернули обновленную сеть 4G МТС

МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории населенных пунктов Астраханской области. Обновленную сеть 4G развернули в 74 селах и деревнях региона с населением от 20 до 6000 человек. Улучшения затронули все 11 районов Астраханской области, их почувствуют более 100 тысяч астраханцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новую телеком-инфраструктуру с начала 2024 г. развернули в 74 селах Лиманского, Наримановского, Володарского, Енотаевского, Ахтубинского, Черноярского, Камызякского, Икрянинского, Красноярского, Харабалинского и Приволжского районов Астраханской области. Благодаря обновлению сети скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30% для жителей крупных сел и небольших деревень, в частности одного из самых маленьких населенных пунктов Астраханской области – Баста, где проживают около 20 человек. Установка телеком-оборудования позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность абонентам с еще большим комфортом выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения.

«Мы уделяем большое внимание развитию сети в малых населенных пунктах региона. Связь стала базовой потребностью, а также средством обеспечения безопасности и решения важных житейских вопросов. Наши технических специалисты на достигнутом не останавливаются и продолжают развивать телеком-инфраструктуру на территории региона, до конца года в малых населенных пунктах будет установлено еще четыре базовых станции, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.