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«Микрон» запустил интернет-сервис техподдержки клиентов

«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», запустил интернет-сервис технической поддержки для взаимодействия клиентов с инженерами и разработчиками по техническим вопросам применения изделий. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

«Наши клиенты и партнеры быстрее получат необходимую информацию и весь процесс прозрачен, что очень важно. Автоматизация процессов сервисного обслуживания и техподдержки является для нас инструментом повышения эффективности клиентского сервиса и развития клиентского опыта», — сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон».

В числе первых обращений – адаптация программного обеспечения на микропроцессоры «Микрона», получение технических условий на изделия, вопросы по техническим параметрам и эксплуатации.

Новый сервис позволяет оперативно получать ответы по всему комплексу вопросов применения продукции и услуг «Микрона» от опытных специалистов техподдержки. Для пользователей сервиса необходима авторизация, личный кабинет позволяет отслеживать статус обращения и историю заявок в тикет-системе и оценивать качество поддержки. Для технических вопросов по RISC-V микроконтроллеру MIK32 Амур имеется отдельный телеграмм-чат. Также для контактов с представителями «Микрона» по интересующим вопросам можно использовать электронную почту, официальный сайт, соцсети, телефон.

Общее количество заявок в техническую поддержку составляет около 7% от всего объема поступающих на «Микрон» обращений.

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