На «Авито Авто» теперь можно арендовать автомобиль без залога

«Авито Авто» тестирует модель аренды автомобилей онлайн без залога (депозита). Сервис на таких условиях предоставляют более 60 офисов прокатных компаний в 29 городах России. Данная модель в перспективе сделает аренду транспортных средств более доступной, удобной и массовой услугой и положительно скажется на динамике рынка. Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

В отличие от общепринятой механики, когда арендатор должен внести депозит или залог за автомобиль, а арендодатель может вычесть из него сумму в случае ДТП, штрафов и прочих условий, «Авито» предлагает уникальное для рынка решение – возможность забронировать автомобиль без дополнительных расходов. При этом в случае необходимости платформа возьмет их на себя: в тестовом режиме на возмещения заложено до 20 тыс. руб. на каждый арендованный автомобиль. Таким образом, пользователи могут беспрепятственно выбрать подходящий автомобиль, не отказываясь от аренды из-за необходимости внесения депозита, а компании-арендодатели – не задумываться о возможных будущих расходах.

Аренда без залога доступна для пользователей платформы «Авито Авто» в 29 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Ставропольский край, Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Крым, Свердловскую, Курскую, Ростовскую, Новосибирскую области и пр.

«В прошлом квартале спрос на аренду увеличился почти на четверть по сравнению с 2023 г., но потенциал его гораздо больше. Одним из сдерживающих факторов его развития является необходимость внесения залога, сумма которого может достигать 250 тысяч рублей. Залог нужен, чтобы при необходимости покрывать затраты на оплату ремонта, штрафы за нарушение ПДД и какие-либо другие расходы согласно условиям договора аренды. Если таких событий не произошло, то залог возвращается, но это может занять до 30 дней. Такие условия для многих являются барьером при использовании сервиса аренды. Мы решили протестировать модель, которая позволит арендаторам избежать этих затрат. По нашим прогнозам, такой подход может стать серьезным драйвером рынка аренды автомобилей и повысить удобство для пользователей сервиса», – сказал Илья Зарембо, руководитель департамента аренды автомобилей в «Авито Авто».

Популярность аренды авто в России растет в том числе благодаря развитию внутреннего туризма. Возможность самостоятельно запланировать маршрут, посмотреть различные населенные пункты и достопримечательности на пути и делать остановки по собственному выбору привлекает многих, особенно в теплое время года: в аренде авто активный сезон длится с апреля по сентябрь, а его пик приходится на июль – в этот месяц больше всего бронируют автомобили. Также распространенной схемой является аренда автомобиля в городе, который является целью путешествия. В этом случае можно сократить время на дорогу за счет использования поездов и самолетов, сохранив при этом комфорт передвижения на автомобиле там, где это необходимо.

Среди лидеров по спросу на авто для аренды преобладают практичные бюджетные машины, преимущественно в кузове седан. Самая популярная модель – Hyundai Solaris. Те, кому необходим автомобиль представительского класса, отдают предпочтение проверенной классике – Toyota Camry. Также высок интерес к авто для компании или семейных поездок – Hyundai Grand Starex.

На данный момент на платформе представлено порядка 26 тыс. предложений аренды авто. Чтобы воспользоваться одним из них, необходимо выбрать подходящий автомобиль, дату его использования и внести предоплату на «Авито Авто». Автомобиль можно получить в выбранном пользователем месте, что экономит время и повышает удобство для арендатора.