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T2 определил самые интернет-активные села и деревни Псковской области

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал цифровую активность жителей в поселках и деревнях Псковской области за десять месяцев 2024 г. Исследование проводилось на территории 38 малых населенных пунктов, которые компания обеспечила качественной голосовой связью и мобильным интернетом за последние несколько лет.

Для составления рейтинга Т2 использовала обезличенные данные абонентов в малых населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители T2.

Общий трафик 38 базовых станций с начала 2024 года – 871 ТБ, что эквивалентно 249 тыс. скачанным фильмам в HD-качестве. Самой активной оказалась деревня Бельское-Устье Порховского района, где за указанный период жители использовали 55 ТБ. На втором месте – деревня Дубровы Новоржевского района. Здесь клиенты T2 скачали примерно 51 ТБ интернет-трафика. Замыкает тройку лидеров деревня Ротово Печорского района: его жители насерфили в Сети около 50 ТБ информации.

T2 оценил и голосовую активность в небольших поселениях Псковской области. Самыми разговорчивыми абонентами оказались жители деревни Ротово – для звонков без учета мессенджеров они использовали почти 1017 минут. На втором месте рейтинга – деревня Бор Новосокольнического района, жители которой потратили на голосовое общение 810 минут. В тройку лидеров вошла деревня Большое Загорье Псковского района – местные абоненты провели за разговорами по мобильному телефону свыше 700 минут. В общей сложности сельчане региона общались более 13 тыс. минут.

Связь и мобильный интернет появились в малых населенных пунктах Псковской области в рамках второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». T2 выступает в качестве технологического партнера и центра компетенций: компания разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для ее строительства.

Установленные базовые станции работают в стандартах сети 2G/4G. Современное и высокотехнологичное оборудование позволяет комфортно пользоваться качественной голосовой связью и всеми современными мобильными сервисами.

Сергей Мартынов, директор Псковского филиала T2:«Псковская область – одна из самых живописных и популярных территорий Северо-Запада для туристов. Например, в Порховском районе находится «Старое городище» — крепость, сооруженная в XIII веке князем Александром Невским на берегу реки Шелони, а на территории Печорского района расположен один из древнейших русских городов — Изборск и Успенский Псково-Печорский мужской монастырь. Современные технологии позволяют путешественникам, участникам культурных событий и сельчанам быть всегда на связи с родными и близкими, быстро и своевременно размещать контент в соцсетях, дистанционно учиться и работать, а также получать медицинские консультации».

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