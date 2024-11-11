В AppMetrica появилась возможность обнаруживать фрод

Теперь в AppMetrica можно выявлять и анализировать подозрительный трафик прямо в интерфейсе сервиса. Пользователи AppMetrica смогут исключать некачественные источники трафика и оптимизировать рекламу только на реальные установки. Это стало возможным благодаря интеграции AppMetrica с независимым сервисом для защиты от фрода в рекламе FraudScore. Он помогает обнаруживать и предотвращать фрод в рекламных кампаниях на мобильном и десткопном трафике.

FraudScore будет передавать обработанные данные о площадках в AppMetrica, где они будут связываться с другой важной для владельца приложения информацией и отображаться в интерфейсе.

Функция антифрода будет доступна для пользователей опций Custom и Pro. Чтобы начать ее использовать, нужно подключить один из этих пакетов AppMetrica, исходя из задач и количества установок, которые планируется проверять. Уже сейчас в отчетах User Acquisition появилась группировка по параметру «Оценка фрода». Доступны несколько метрик — «неизвестно», «не фрод», «скорее не фрод», «скорее фрод».