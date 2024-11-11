CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В AppMetrica появилась возможность обнаруживать фрод

Теперь в AppMetrica можно выявлять и анализировать подозрительный трафик прямо в интерфейсе сервиса. Пользователи AppMetrica смогут исключать некачественные источники трафика и оптимизировать рекламу только на реальные установки. Это стало возможным благодаря интеграции AppMetrica с независимым сервисом для защиты от фрода в рекламе FraudScore. Он помогает обнаруживать и предотвращать фрод в рекламных кампаниях на мобильном и десткопном трафике.

FraudScore будет передавать обработанные данные о площадках в AppMetrica, где они будут связываться с другой важной для владельца приложения информацией и отображаться в интерфейсе.

Функция антифрода будет доступна для пользователей опций Custom и Pro. Чтобы начать ее использовать, нужно подключить один из этих пакетов AppMetrica, исходя из задач и количества установок, которые планируется проверять. Уже сейчас в отчетах User Acquisition появилась группировка по параметру «Оценка фрода». Доступны несколько метрик — «неизвестно», «не фрод», «скорее не фрод», «скорее фрод».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что такое Pi.One? Обзор ПО для медиэйшен-решений по обработке данных о потреблении услуг и ресурсов

«Мой Офис» выпустил на iPhone и Android свою почту на миллион пользователей

Роман Зацепин, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг

Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

Новый подход мошенников. После неудачной попытки обмана россиянам перезванивают под видом сотрудников госструктур

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: