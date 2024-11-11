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В «Юkassa» запустили «Юchat» – ИИ-сервис для решения бизнес-задач

Команда «Юkassa» представила «Юchat» – сервис, интегрированный с нейросетевой моделью GigaChat для бизнеса. С его помощью предприниматели смогут автоматизировать процессы подготовки описания товаров, постов для соцсетей, торговых предложений, скриптов для продаж и другие.

«Юchat» упростит для бизнеса решение базовых задач и позволит уделять больше внимания стратегическим вопросам. Мы видим потенциал использования AI в современном мире и планируем расширять внедрение технологий в бизнес-процессы и в дальнейшем. Такой подход позволит предпринимателям меньше беспокоиться о рутинных задачах и сосредоточиться на ключевых аспектах их деятельности», – сказал руководитель по развитию FaaS-продуктов Анастасия Кирисюк.

В «Юchat» предусмотрена коллекция готовых шаблонов запросов (промптов), наиболее актуальных для бизнеса. Благодаря этому пользователи сервиса могут выбрать готовый промпт под конкретную задачу, задать уточняющие вводные и за несколько секунд получить готовый текст.

Сервис ЮChat уже доступен всем желающим на сайте «Юkassa».

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