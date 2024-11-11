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«Яндекс Недвижимость» и «Яндекс Путешествия» оценили перспективы избинга в городах России

Избинг или деревнинг — новый тренд в загородном туризме, который стремительно набирает популярность в России. Эти термины означают отдых в уютных деревянных домах, сохранивших традиционный русский стиль. В городах Золотого Кольца, где таких домов сохранилось наибольшее количество, избинг становятся все популярнее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс Недвижимость» оценила стоимость домов, подходящих под эту концепцию, в городах Золотого Кольца, а «Яндекс Путешествия» подсчитали, сколько можно заработать на сдаче подобных гостевых домов в краткосрочную аренду туристам. Туристический поток в города Золотого Кольца растет: в минувший высокий сезон спрос на поездки вырос на 39% к 2023 г.

«Последние несколько лет мы отмечаем возрастающий интерес горожан к жизни за городом и отдыху на природе, – сказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, – При этом многие хотят пожить в традиционной обстановке не только для того, чтобы переключиться от городской суеты, но и попробовать для себя совершенно новый образ загородной жизни. В дальнейшем это может стать стимулом для покупки своего частного дома. Еще один вариант — инвестировать средства в один или несколько традиционных жилых домов в одном из популярных туристических городов, где такие объекты способны не только приносить стабильный доход, но и стать уютным местом для краткосрочных отпусков».

Переславль-Залесский

По данным «Яндекс Недвижимости», в октябре 2024 г. средняя стоимость квадратного метра в частном доме в Переславле-Залесском составила 46 тыс. руб. Средняя полная цена дома в городе и близлежащем округе составила 5 млн руб.

В Переславле-Залесском самый бюджетный вариант загородного дома обойдется в 2,2 млн руб. Также в городе выставлен на продажу исторический купеческий дом площадью 170 кв. м за рекордные 57 млн руб. Дом удачно расположен вблизи исторического центра, рядом протекает река, площадь позволяет организовать целый комплекс номеров, а размеры участка — разместить дополнительные постройки (баню, мангальную зону, купель и т.д.), за счет которых размещение может стать более привлекательным и дорогостоящим.

По статистике «Яндекс Путешествий», за последний год спрос на поездки в Переславль-Залесский вырос на 62%. Средняя стоимость ночи в гостевых домах, представленных на сервисе, в июле 2024 г. составила 4 тыс. руб., в августе — 6,8 тыс. руб., а в сентябре — 5,3 тыс. руб. А значит, гипотетический арендодатель может зарабатывать на краткосрочной аренде от 96 до 163 тыс. руб. в месяц во время высокого сезона, имея один объект с 80% загрузкой.

«Формат гостевого дома – это не просто место для отдыха и завтрак, а возможность погрузить туристов в атмосферу русского гостеприимства, что выгодно выделяет такие объекты на фоне конкурентов. Чтобы привлечь больше путешественников и увеличить средний чек, можно предложить им дополнительные активности, связанные с народными традициями. Например, организовать ремесленные мастер-классы, русскую баню, чаепитие с самоваром или деревенское застолье. Интересные занятия и услуги, которые недоступны в обычных гостиницах и апартаментах, станут дополнительной мотивацией отправиться в путешествие, — сказала Анна Очеретько, руководитель по развитию бизнеса сервиса онлайн-бронирований «Яндекс Путешествия», — Особенными впечатлениями, полученными во время отдыха, гости, скорее всего, поделятся в соцсетях и с друзьями. А значит, ваш объект получит еще один канал продвижения, и очень эффективный — сарафанное радио».

Ярославль

В октябре 2024 г. средняя стоимость квадратного метра в частном доме в Ярославле составила 61 тыс. руб. Средняя полная цена дома в городе и близлежащем округе составила 5,8 млн руб. В Ярославле стоимость домов, потенциально подходящих под концепцию избинга, стартует с 2,9 млн. руб. За эту сумму можно приобрести бревенчатый дом в шаговой доступности от Петропавловского парка. Стоимость дома с коммуникациями и небольшим садом обойдется в 10,2 млн. руб. Внутри расположено четыре комнаты, а также имеется крыльцо с террасой.

На «Яндекс Путешествиях» средняя стоимость ночи в туристических объектах Ярославля в июне 2024 г. составила 4,8 тыс. руб., в июле — 5 тыс. руб., в августе — 5,5 тыс. руб. Следовательно, гипотетический арендодатель может зарабатывать от 96 до 132 тыс. руб. ежемесячно в пиковый сезон, обладая одним объектом, который занят 80% времени.

Кострома

По данным «Яндекс Недвижимости», в октябре 2024 г. средняя стоимость квадратного метра в частном доме в Костроме составила 59 тыс. руб. Средняя полная цена дома в городе и близлежащем округе составила 7 млн руб. Цены на обычные деревянные дома в Костроме начинаются от нескольких сотен тысяч рублей, за эту сумму можно подобрать даже газифицированные варианты с городским водопроводом. Один из самых дорогих вариантов города обойдется в 7,2 млн. руб. За эту сумму предлагают одноэтажный дом около 105 кв. метров, расположенный на участке с бассейном и баней.

В прошедшем летнем сезоне рост спроса на поездки в Кострому составил 26% относительно 2023 г. Согласно данным «Яндекс Путешествий», средняя стоимость ночи в гостевых домах Костромы в июне и июле 2024 г. была равна 4,5 тыс. руб., в августе — 4,9 тыс. руб., а в сентябре — 4,1 тыс. руб. Таким образом, арендодатель в этом городе теоретически может получать 98-118 тыс. руб. в месяц в высокий сезон, имея один объект с загрузкой 80%.

Суздаль

В последние годы Суздаль стал обязательным пунктом программы внутрироссийского туриста: по данным «Яндекс Путешествий», число бронирований увеличилось на 50% к 2023 г.

В октябре 2024 г. средняя стоимость квадратного метра в частном доме в Суздале составила 60 тыс. руб. Средняя полная цена дома в городе и близлежащем округе составила 6,8 млн руб. На «Яндекс Недвижимости» цены на обычные деревянные дома в городе стартуют от 8 млн. руб. За эту стоимость можно приобрести деревянный дом с коммуникациями у реки Каменка. Один из самых дорогих вариантов будет стоить около 138 млн. руб. Панорамное трехуровневое шале в традиционном стиле расположено на участке в 16 соток. Внутри дома четыре спальни с дизайнерскими интерьерами, сауна, открытая терраса. В шаговой доступности находится пляжная зона с причалом для лодок.

На «Яндекс Путешествиях» средняя стоимость ночи в туристических объектах Суздаля в июне 2024 г. достигла 7,6 тыс. руб., в июле — 5,8 тыс. руб., в августе — рекордных 15,5 тыс. руб., а в сентябре — 11,6 тыс. руб. В результате арендодатель из Суздаля имеет возможность зарабатывать от 139 до 372 тыс. руб. в месяц в высокий сезон на одном объекте с загрузкой 80%.

Ростов Великий

Согласно «Яндекс Недвижимости», в октябре 2024 г. средняя стоимость квадратного метра в частном доме в Ростове составила 28 тыс. руб. Средняя полная цена дома в городе и близлежащем округе составила 2,4 млн руб. Для избинга в Ростове можно приобрести двухэтажный бревенчатый дом стоимостью около 4,2 млн руб. Внутри расположены три комнаты, кухня и санузел с прихожей. В доме проведено электричество и имеется индивидуальное газовое отопление. В пешей доступности находится озеро Неро.

По данным «Яндекс Путешествий», средняя стоимость ночи в гостевых домах Ростова Великого в августе 2024 г. составила 3 тыс. руб., в сентябре — 3,5 тыс. руб. Это значит, что гипотетический арендодатель может зарабатывать на краткосрочной аренде 72-84 тыс. руб. в месяц во время высокого сезона, имея один объект с 80% загрузкой.

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