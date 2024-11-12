CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Работа»: сфера строительства стала лидером по приросту вакансий и самым высоким зарплатным предложениям за III квартал 2024 года

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику вакансий в самых высокооплачиваемых отраслях за III кварталы 2023 и 2024 гг. и выяснили, что больше всего новых вакансий за год появилось в строительстве — спрос на специалистов вырос почти в 1,5 раза (+48%), а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 90,55 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Также значительный прирост вакансий отмечен в других высокооплачиваемых направлениях. Так, за год на 42% увеличилось количество вакансий для инженеров и специалистов в области науки, и при полном графике работы соискателям в этом сегменте предлагают в среднем 81,57 тыс. руб. в месяц.

На 34% вырос спрос на водителей и операторов спецтехники, а средняя предлагаемая зарплата для соискателей составила 96,75 тыс. руб. в месяц при полной занятости.

В числе отдельных высокооплачиваемых профессий с наибольшим приростом вакансий оказалась позиция стикеровщика: работодатели стали искать таких специалистов в 2,5 раза (+146%) чаще, чем годом ранее, а соискатели на эту должность могут рассчитывать в среднем на 116,63 тыс. руб. в месяц при полной занятости.

Также в два раза за год увеличилась потребность в бетонщиках (+104%), а кандидатам на эту вакансию предлагают в среднем около 118,8 тыс. руб. в месяц.

На 94% больше новый вакансий стало для фасадчиков. Средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников на этой позиции составляют 136,3 тыс. руб. ежемесячно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

«Мой Офис» выпустил на iPhone и Android свою почту на миллион пользователей

Сергей Барбашин, Росбанк: Даже самая хорошо защищенная компания может стать жертвой разрушительной кибератаки

Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Новый подход мошенников. После неудачной попытки обмана россиянам перезванивают под видом сотрудников госструктур

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: