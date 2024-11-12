Как музеи подружились с чат-ботами

В московском музее Булгакова появился «Бот-Бегемот» – виртуальный гид по знаменитой «нехорошей квартире». Разработали его старшеклассники из пяти московских школ в рамках проекта МГПУ «Культура. Думать!». Они создали несколько маршрутов по музею, где посетители общаются с виртуальными «жителями» квартиры. Каждый персонаж – будь то торговка пирожками, студент-комсомолец или кот Афанасьич – ведет свою сюжетную линию. Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха.

Через диалоги с ботом молодые посетители узнают не только о жизни Булгакова и его произведениях, но и погружаются в быт советских коммуналок 1920-х годов. В программу включены архивные аудиозаписи, исторические фотографии и даже музыкальное сопровождение – романсы и арии из опер того времени. Создатели продумали и философскую составляющую: бот затрагивает темы поиска призвания, взаимоотношений с соседями, личных границ и творческого процесса.

В Санкт-Петербурге магистранты НИУ ВШЭ придумали для Эрмитажа поисковый бот. Он помогает находить произведения искусства по простому описанию сюжета. Команда использовала методы обработки естественного языка и векторизации текста – технологии, которые позволяют компьютеру «понимать» человеческую речь. Перед запуском бота студенты создали подробные описания картин из цифровой коллекции музея, а затем научили систему сопоставлять запросы посетителей с этой базой данных. В результате бот находит нужные картины с точностью 75%, даже если посетитель не знает ни названия работы, ни имени художника.

Музей-заповедник «Царское Село» запустил своего виртуального помощника в Telegram, который помогает разобраться в тонкостях посещения музейного комплекса. Бот отвечает на самые частые вопросы: как увидеть знаменитую Янтарную комнату, нужно ли распечатывать электронные билеты, где собираются экскурсионные группы. Помогает сориентироваться в парках, подсказывает, где перекусить и купить сувениры. А главное – делает визит в музей более комфортным, избавляя посетителей от необходимости искать эту информацию на разных ресурсах.

А вот в Херсонесе Таврическом бот не только информирует, но и собирает отзывы посетителей, помогая музею улучшать качество обслуживания. Проект запустили к 130-летию музея-заповедника, и теперь это полноценный виртуальный помощник, доступный круглосуточно.

В Музее русского импрессионизма решили превратить бота в художника. Их «ИИмпрессионист», созданный совместно с «Тинькофф,» не просто отвечает на вопросы – он может превратить фотографию посетителя в картину в стиле импрессионизма и прокомментировать результат.

Музейные боты – это как мессенджеры: у каждого своя особенность и своя аудитория. Одни помогают детям учиться, другие развлекают туристов, третьи работают виртуальными экскурсоводами. И как в случае с мессенджерами, успех музейного бота зависит не столько от функций, сколько от того, насколько он понятен и полезен конкретной аудитории.

Еще один тренд – использование ботов для пополнения коллекций. Движение «Волонтеры культуры» запустило бота «Музейный код», через которого можно предложить свои раритеты музеям малых городов России. Старинная вещь с бабушкиного чердака может стать музейным экспонатом в пару кликов.