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МТС модернизировала сеть сотовой связи в городе-спутнике Ставрополя

МТС провела рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, в Михайловске. Проведенные работы позволили увеличить емкость сети и скорость мобильного интернета во всех районах города.

Михайловск – один из быстро растущих городов Ставропольского края. За последние 10 лет население в нем увеличилось примерно на 40%, строятся новые районы, школы, детские сады, развивается инфраструктура. Чтобы постоянно растущее население города пользовалось качественными цифровыми услугами МТС регулярно развивает сеть в городе. Этой осенью технические специалисты компании завершили в городе-спутнике Ставрополя масштабное обновление: частично отключили устаревающий стандарт 3G и использовали освободившиеся частоты для работы дополнительного 4G оборудования.

Жители Михайловска уже смогли оценить изменения. После расширения емкости LTE потребление мобильного интернета увеличилось вдвое с сохранением качества соединения, а в некоторых точках города скорость передачи данных увеличилась на 30%.

«Выпуск и распространение новых смартфонов постепенно уводит нас от стандартов связи предыдущих поколений, в частности от 3G. Поэтому мы постепенно отходим от этой технологии и модернизируем сеть для жителей региона. Наиболее активно переходят на современные гаджеты жители крупных городов, таких как Ставрополь, Михайловск, и других. Например, первым городом, где мы полностью провели рефарминг еще в прошлом году, стал Светлоград. Сейчас сеть перенастроена практически во всех районных центрах», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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