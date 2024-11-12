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НТК запустила корпоративный портал на базе технологий VK Tech и «Лаб СП»

«Национальная транспортная компания» (НТК) запустила корпоративный портал «Маяк». Основой портала стала система VK People Hub. Интегратором стала компания «Лаб СП».

Портал разрабатывался с целью выстроить эффективную коммуникацию с сотрудниками, повысить их вовлеченность и усилить корпоративную культуру. Он призван обеспечить централизацию корпоративной информации компании на одной площадке. Ранее в НТК оповещение сотрудников происходило посредством e-mail-рассылки.

«Нашей главной задачей было усиление корпоративной культуры. Мы поняли, что сотрудникам этого очень не хватает — они оказались в информационном вакууме, который сейчас с помощью нового портала мы постепенно заполняем, — сказала Кристина Ульянова, директор по персоналу и административным вопросам НТК. — Для портала мы выбрали самую прогрессивную платформу – VK People Hub. И вместе с «Лаб СП» на ее основе проработали целевые бизнес-процессы по организации внутренних коммуникаций и управлению талантами. Сейчас у нас есть удобный инструмент коммуникации для всех задействованных сторон, который продуман до мелочей и выстроен специально под наши запросы».

Новый портал базируется на системе управления знаниями и вовлеченностью VK People Hub. Помимо удобного сервиса для пользователей, функциональность портала позволяет HR-департаменту отслеживать данные посещаемости ресурса, рейтинг социальной активности пользователей, а также показатель вовлеченности сотрудников.

«Наши продукты создают единое пространство для совместной работы и профессионального развития — это особенно важно для географически распределенных компаний. Так сотрудники из разных филиалов и подразделений чувствуют единство, а рабочие процессы налаживаются и ускоряются. Технологически наше решение — это платформа, которая помогает успешно взаимодействовать компаниям с широкой географией. Но продукт нельзя просто установить: его нужно настроить под специфику компании, подготовить смежные системы и обучить администраторов. Поэтому важную роль во внедрении и консалтинге играют наши партнеры, такие как «Лаб СП». Именно их экспертиза помогает реализовывать проекты такого масштаба и сложности», — сказал Егор Ворогушин, руководитель направления HR Tech компании VK Tech.

Компания «Лаб СП» в рамках проекта помимо технических аспектов разработала методологию геймификации портала и корпоративную экономику заслуг. Кроме того, команда разработчика решила комплексные задачи по организации контента на портале — унифицировала формат подачи информации и разработала шаблоны пользовательского дизайна страниц.

«Нам было важно не просто запустить портал, а сделать так, чтобы он жил и приносил максимальную пользу и пользователям, и бизнесу. Мы комплексно подошли к задаче, и в этом нам помог большой опыт команды в HR-проектах по цифровизации. В процессе реализации мы использовали agile-подход, чтобы новый портал полностью отвечал запросу бизнес-заказчика», — отметила Светлана Ломоносова, директор по развитию «Лаб СП».

На данный момент портал используют 500 сотрудников головного офиса компании. До конца 2024 г. планируется подключить к нему сотрудников региональных предприятий и сделать портал доступным для 3 тыс. пользователей.

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