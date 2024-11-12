Россияне назвали топ лучших городов для шопинга

Сервис «Работа.ру» и аналитики кошелька «ЮMoney» провели исследование в преддверии распродаж и выяснили, в какие города россияне предпочитают ездить на шопинг. В исследовании приняли участие более 3 500 пользователей сервиса Работа.ру из всех регионов России. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

23% опрошенных россиян поделились, что любят ходить на шопинг. 14% предпочитают делать это только вместе с семьей или друзьями, 10% — только в распродажи. Еще 18% респондентов выбирают покупки только в онлайн- формате, а 36% опрошенных вовсе не любят шопинг.

Большинство опрошенных (73%) назвали Москву главным городом для шопинга. 46% респондентов выделяют Санкт-Петербург, 13% — Екатеринбург. Столько же (13%) голосуют за Казань, 11% — за Калининград, 10% — за Владивосток, 9% — за Сочи. Еще 8% респондентов назвали Новосибирск, 6% выделили Краснодар, а 5% участников опроса отправились бы за покупками в Нижний Новгород.

Среди наиболее важных качеств города для шопинга 73% опрошенных выделили разнообразие ТЦ, бутиков и магазинов. 31% выбирает места, где чаще проходят межсезонные и сезонные распродажи. Для 29% важно частое обновление коллекций, для 28% — чтобы в городе было представлено большинство мировых и зарубежных брендов, а 24% любят, когда доступно много локальных брендов и российских дизайнеров.

20% участников исследования отмечают, что в таких городах цены на одежду ниже, а 9% обращают внимание на наличие ресейл-платформ и сэконд-хэндов.

55% опрошенных респондентов чаще всего покупают одежду и обувь. 16% выбирают косметику и уходовые средства. 7% идут на шопинг за техникой, 5% — за предметами для интерьера, а 3% — за аксессуарами.

Аналитики «ЮMoney» проанализировали потребительский спрос в регионах России перед ноябрьскими распродажами — с 20 октября по 4 ноября 2024 и 2023 годов (за две недели до распродажи). Выяснилось, что в Москве с 20 октября по 4 ноября 2024 года совокупное число покупок выросло на 72% относительно года ранее. Оборот увеличился на 23%, а покупателей стало больше на четверть.

На втором месте по динамике роста перед распродажами находится Екатеринбург. За отчетный период совокупное число покупок здесь выросло на 58%, оборот стал выше на четверть, а количество покупателей увеличилось на 30%.

Жители Москвы перед распродажами увеличили траты на мужскую и женскую одежду. С 20 октября по четвертое ноября покупок в этой категории стало на 31% больше относительно прошлого года. Оборот вырос на 51%, а число покупателей — на 15%. Средний чек увеличился на 15% и составил 16 781 рубль. В категории «Аксессуары для женщин» число покупок выросло на 51%, оборот — на 55%, а число покупателей — на 29%. Средний чек стал на 3% больше и составил 12 259 рублей.

Положительную динамику показывают также магазины электроники и бытовой техники. За отчетный период в московских онлайн-магазинах бытовой электроники продажи выросли на 20%, оборот — на 57%, а покупателей стало на 13% больше. Средний чек увеличился на 31% и составил 31,3 тыс. руб.

«Многие интернет-магазины начинают распродажи еще до официального старта. Потребители могут купить некоторые товары со скидками уже в конце октября — начале ноября. Например, в Екатеринбурге за две недели до массового старта распродаж, с 20 октября по 4 ноября, выросло число покупок в обувных магазинах — на 53% относительно прошлого года. Оборот увеличился на 75%, а покупателей стало на 7% больше. Средний чек вырос на 14% и составил 7,029 тыс. руб.», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

За один поход по магазинам 23% опрошенных обычно тратят на вещи до трех тыс. руб. 33% закладывают на это от трех тыс. до пяти тыс. рублей. 15% респондентов назвали сумму от пяти тыс. до 8восьми тыс. руб., 13% — от восьми тыс. до 10 тыс. руб. Еще 8% участников исследования выделяют на шопинг от восьми тыс. до 10 тыс. руб.