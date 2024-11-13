«Купибилет»: возможно ли построение маршрута для путешествий с помощью ИИ

Сервис по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет» провел опрос для того, чтобы выяснить: доверяют ли россияне искусственному интеллекту при планировании путешествий. 33% опрошенных доверили бы частично: например, только подобрать достопримечательности или построить маршрут. Каждый пятый россиянин (19%) полностью бы доверил ИИ свое путешествие, 14% доверили бы, но перепроверили бы информацию. Не доверились бы ИИ всего 33% россиян. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Купибилет».

Как ИИ помогает с выбором направлений

ИИ предложил следующие варианты для запроса «Три идеальных направления для зимнего путешествия с семьей из Москвы»: Великий Устюг – родина Деда Мороза; Карелия для любителей природы и семейных зимних активностей; Египет для тех, кто хочет сбежать в тепло.

Анализ предложений ИИ: В целом, направления удачно сочетают разные типы отдыха — от настоящей зимней атмосферы до солнечного отдыха за границей. Однако, эксперты отмечают, что ИИ не учитывает все нюансы, например, такие как доступность или сезонность. К примеру, популярность Великого Устюга в период новогодних праздников высокая и можно столкнуться со сложностями с бронированием отелей и поездов, а в Карелии зимой могут быть ограничены экскурсии из-за погодных условий. ИИ хорошо справляется с общей задачей выбора направлений, но ему следует задать ряд уточняющих вопросов, чтобы быть уверенным в своем выборе, либо отдельно посмотреть видео о путешествии людей в выбранное направление в ваш сезон. Так можно учесть большинство сложностей, которые могут возникнуть в процессе путешествия.

Расчет стоимости: можно ли доверять ИИ?

ИИ рассчитал примерные затраты на поездку для каждой семьи. Например, для Великого Устюга ИИ предложил цену около 75-91 тыс. руб., в Карелию 58-80 тыс. руб., в Египет 135-162 тыс. руб. включая транспорт, проживание, питание и развлечения на пять дней отдыха. Однако реальные цены могут значительно варьироваться. Эксперты «Купибилета» отмечают, что стоимость билетов зависит от даты и в некоторые периоды можно найти более выгодные варианты. Например, авиабилеты в Египет в новогодние праздники могут стоить до 70 тыс. руб. на человека, что существенно выше расчета ИИ.

Вывод экспертов: ИИ может помочь с приблизительными расчетами, но важные финансовые решения лучше принимать самостоятельно, сверяясь с реальными ценами в зависимости от выбранного места и сезонности.

Выбираем достопримечательности

ИИ предложил интересные маршруты по Великому Устюгу, Карелии и Египту. Например, в Великом Устюге он предложил посетить Успенский собор, Вотчину Деда Мороза и Троице-Гледенский монастырь. В Карелии – Петрозаводск и Онежское озеро, Кижи и горный парк Рускеала. В Египте – остров Giftun, древние египетские храмы, сафари и Луксор. Однако, эксперты отмечают, что маршруты ИИ часто не учитывают временные ограничения, расстояния или специфические требования к посещению объектов. Например, некоторые достопримечательности могут быть закрыты в зимний период или требовать предварительного бронирования. Также ИИ не учитывает транспорт, на котором вы передвигаетесь. Так, некоторые маршруты можно проехать только на своей машине.

Вывод экспертов: Маршруты, составленные ИИ, подходят для ознакомления с основными достопримечательностями, но они могут быть слишком обобщенными. Для более детализированного и удобного путешествия стоит уточнить расписание и построить маршрут на карте заранее.

Собираем чемодан

ИИ предложил типичный набор для зимнего путешествия, включающий теплую одежду и термос для поездки в Карелию или Великий Устюг и пляжные вещи для поездки в Египет. Однако, по мнению экспертов, ИИ не всегда корректно учитывает погоду или индивидуальные предпочтения пользователя. Например, в Египте даже зимой может быть прохладно по вечерам, и, помимо легких футболок, стоит взять с собой теплую куртку.

«Искусственный интеллект все больше и больше помогает нам в разных сферах жизни, в том числе и в путешествиях. Он отлично справляется с подборкой направлений и с составлением маршрутов внутри выбранного места. Мы уверены, что с помощью ИИ можно делать классные туры, которые запомнятся вам на всю жизнь. Однако, некоторые вещи мы не рекомендуем доверять искусственному интеллекту – например, расчеты стоимости поездки и сбор чемодана. Тем не менее, ИИ обучается, а это значит, что через несколько лет он уже сможет учесть все погодные условия, сезонность при бронировании отелей и пр.», – сказала Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании «Купибилет».