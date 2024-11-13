«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Аксае Ростовской области

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Аксае Ростовской области. Улучшения связи почувствовали жители города Ростовской области. Специалисты «МегаФона» зафиксировали у аксайчан повышенный спрос на мобильный интернет и установили новые телеком-объекты с поддержкой LTE. Теперь абоненты без задержек делятся новостями в соцсетях, звонят по видео близким и загружают тяжелые приложения на максимальной скорости 118 Мбит/с.

Цифровые преобразования коснулись жилых кварталов, торговых и промышленных учреждений Аксая. Инженеры запустили средние и высокочастотные диапазоны 4G, обладающие хорошей проникающей способностью сотового сигнала в зданиях с большим количеством перегородок. Такое решение позволило разогнать скорость мобильного интернета в два раза, увеличить ёмкость сети четвертого поколения на 30% и сбалансировать абонентскую нагрузку в локациях с высокой онлайн-активностью.

«Аксай — один из ключевых промышленных городов донского региона. Здесь сфокусированы крупные производители сельхозтехники, продуктов питания, кирпичный и стекольный заводы, которые посещают специалисты со всей России. Кроме того, через населенный пункт проходит участок федеральной трассы М-4 "Дон", а значит растёт нагрузка на сеть и за счёт автомобилистов. Чтобы у наших пользователей всегда был в доступе скоростной мобильный интернет, мы строим новое телеком‑оборудование там, где появляется такая потребность», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артем Филин.

Инфраструктурные изменения отразились на увеличении показателей дата-трафика. За последний месяц аксайчане и приезжие израсходовали 460 ТБ информации — на 30% больше, чем годом ранее, фиксируют аналитики оператора. Такого объёма хватило бы, чтобы смотреть беспрерывно сериалы в течение 70 лет.