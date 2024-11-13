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МТС прокачала мобильный интернет в заповеднике с древними сибирскими эндемиками

МТС сообщает о модернизации сети в четырех населенных пунктах Красноярского края — поселках Подтесово, Танзыбей, Пинчуга и селе Саянск. Рефарминг, то есть перевод частот 3G на современный стандарт LTE, позволил увеличить скорость передачи данных в среднем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость мобильного интернета МТС выросла в поселке городского типа Подтесово, широко известном с XVIII века, когда местная пристань стала центром судостроения на Енисее. Сейчас на этой местности располагается градообразующая Подтесовская ремонтно-эксплуатационная база флота — будучи крупнейшей в Сибири, она обслуживает и оставляет на «зимовке» порядка 350 судов, в том числе более 130 самоходных. Местные жители смогут пользоваться привычными цифровыми сервисами для связи и организации досуга, а также получать госуслуги дистанционно, не выезжая в краевую столицу или Енисейск.

Специалисты МТС также расширили сеть в поселке Танзыбей, ближайшем населенном пункте к северу от природного парка «Ергаки». В окрестностях Танзыбея расположено несколько природных памятников — например, «Сныть реликтовая», являющееся, по мнению некоторых исследователей, единственным местом в мире, где древний вид растения еще встречается в естественной среде. Или урочище «Сосновый носок», богатое в том числе эндемиками вроде лептогиума Бурнета и лобарии легочной.

«Красноярский край — один из интереснейших регионов страны для тех, кто интересуется историей, природой и гастрономией. Как местным жителям, так и туристам особенно важно выезжать за пределы краевой столицы, чтобы увидеть своими глазами самые необычные локации — например, природные парки у Танзыбея, или фестиваль казачьих традиций «Саянский острог» в селе Саянск, или старейший поселок Пинчуга с более чем 400-летней историей, откуда археологи привезли удивительные находки древних жителей. В этих локациях мы ускорили интернет, чтобы туристы могли делиться впечатлениями в соцсетях, а жители — пользоваться всеми преимуществами цифровой экосистемы МТС. Мы продолжаем уделять значительное внимание улучшению качества связи в регионе», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС развернула мобильную сеть в заполярной зоне Красноярского края — в районе мыса Таналау и Пайяхского месторождения. Доступ к устойчивой связи и мобильному интернету получили несколько тысяч нефтяников, которые не только трудятся на труднодоступном промысле, но и создают комплексную инфраструктуру для работы и проживания в суровых арктических условиях.

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