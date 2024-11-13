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Около 5 тыс. абонентов «Летай» уехали из Казани на время саммита БРИКС

В преддверии саммита БРИКС из казанской базы абонентов «Летай» мигрировали порядка 5 тыс. пользователей. Как следует из обезличенной статистики регионального оператора, клиенты вновь зарегистрировались в сети на территории столицы по окончании мероприятия. Вероятно, они использовали это время для отдыха или удаленной работы за городом. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

К форуму в Казани для удобства гостей модернизировали шесть базовых станций (БС). Дополнительные сектора запустили в зоне строящегося гостиничного комплекса Millennium Panorama, Luciano Residence Hotel и возле ЖК Vincent. Качество сигнала повысилось для пользователей услуг в центре города и туристов.

Кроме того, «Летай» увеличил емкость площадок в районах республики. К примеру, в Нурлате после расширения полосы LTE на восьми точках связи скорость передачи данных увеличилась на 65%. В городе, где проживают около 33 тыс. жителей, трафик вырос почти на 9%. Работы по модернизации и строительству новых объектов инфраструктуры мобильной связи в октябре 2024 г. охватили 11 БС по всему Татарстану.

Дополнительными секторами оснастили точки связи в Елабуге, Чистополе, Богатых Сабах и Буинске. Для жителей этих населенных пунктов локально мобильный интернет ускорился на 40%. Благодаря этому можно быстрее загружать изображения и видео в мессенджерах и открывать сайты с момента клика. Впервые БС «Летай» построили в селе Именьково Лаишевского района, где живут порядка 600 человек. Летом сюда съезжаются отдохнуть у Камы туристы с разных уголков Татарстана. Для абонентов на этой территории станут доступны как мобильный интернет, так и голосовая связь.

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