«Рейтинг Рунета» запустил телеграмм-бот подбора digital-подрядчиков

«Рейтинг Рунета» разработал бот, упрощающий поиск подрядчика. Теперь заказчики могут найти разработчика сайта или PR-агентство за пару минут, ответив на несколько простых вопросов. С момента возникновения идеи до реализации прошло 10 месяцев. Стоимость разработки составила 1,3 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Рейтинга Рунета».

Телеграмм-бот имитирует разговор с консультантом: задает вопросы, чтобы понять задачу и требования заказчика, и на основе анализа ответов он формирует список подходящих подрядчиков. В текущей версии бот спрашивает, что заказчик хочет сделать (один или несколько вопросов в зависимости от услуги), а также какая у него аудитория и размер бизнеса. В следующих версиях разработчики планируют добавить выбор сферы и другие параметры, используемые в рейтингах.

Операционный директор «Рейтинг Рунета» Анатолий Денисов: «До недавнего времени на рынке не было возможности подбора подрядчиков через Telegram. Наш бот подбирает подрядчиков из наших же рейтингов, в которых сейчас почти 900 компаний, оказывающих цифровые услуги. Важно, что у нас есть подрядчики на любые услуги и для заказчиков любого размера — от микрокомпаний до корпораций».

Анатолий Денисов также пояснил, почему выбор пал именно на Telegram: «Это платформа, которой многие заказчики активно пользуются и проводят здесь значительную часть времени — решая рабочие вопросы, общаясь, потребляя контент. Он стал привычной средой коммуникации. Кроме того, такой процесс подбора подрядчика значительно быстрее любого из существующих».

Российский бизнес активно использует Telegram в качестве ключевой платформы для коммуникации. Например, в 2023 г. количество рекламодателей в Telegram выросло по сравнению с 2022 г. почти на 80%. Ежемесячная аудитория приложения превышает 900 млн пользователей. Почти 50% россиян ежедневно используют Telegram и проводят в приложении не менее двух часов в день. Более 70% опрошенных доверяют Telegram-каналам. В первую очередь, доверие выражают личным брендам и официальным источникам.