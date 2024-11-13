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Теплая осень спровоцировала новую волну туристов в Сергиев Посад

Все больше путешественников выбирают для отдыха исторические места Подмосковья. Одной из самых популярных локаций в 2024 г. стал Сергиев Посад — единственный город области, включенный в маршрут Золотого кольца. За 10 месяцев года туристы посещали его на 79 % чаще, чем в 2023 г. При этом в сентябре и октябре интерес к городу с почти семисотлетней историей вырос в 3,5 раза – сказалась теплая осень. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенный массив данных с базовых станций. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основными месяцами для поездок в Сергиев Посад стали октябрь и июль — на эти месяцы пришлось 29 % и 11 % от всего мобильного трафика в городе с начала года, соответственно. Между тем в 2023 г. пик посещаемости произошел в августе (21 %).

Помимо жителей столичного региона историческую мекку чаще других посещали туристы из Ярославской области. Их доля среди визитеров со всей страны составила 16 %. На втором и третьем месте путешественники из Вологодской (10 %) и Владимирской областей (8 %). В топ-5 также вошли туристы из Костромской области и Санкт-Петербурга (по 5%).

Чтобы путешествия были комфортнее, а привычные онлайн-сервисы работали без зависаний, инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции и модернизировали уже существующие по всему Сергиево-Посадскому городскому округу. Теперь более 200 тыс. его жителей и множество туристов могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом с максимальной скоростью до 200 Мбит/с.

В зону действия телеком-объектов вошли не только жилые районы самого Сергиева Посада, но и окрестные села, деревни и города: Ильинки, Крапивино, Хотьково, Пузино, Каменки, Марьино, Спасс-Торбеево, Краснозаводск, Благовещенье, Самотвино, Шабурново и другие. В сельской местности оборудование поддерживает и низкочастотные диапазоны GSM‑900 (2G) и LTE‑800 (4G), что позволяет охватить сетью больше территорий, обеспечивая качественную голосовую и мобильную связь. Все это позволяет живущим в округе абонентам смотреть и загружать видео в высоком качестве, быстро отправлять и скачивать фотографии и объемные файлы, играть в видеоигры и совершать звонки без потери сигнала.

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