В чатах «ВКонтакте» появилась папка «Бизнес»

Новая функциональность упрощает навигацию в мессенджере, разграничивая взаимодействие с компаниями и другие чаты. С помощью бизнес-уведомлений можно узнать статус доставки товара или данные о рейсе, получить информацию о банковских транзакциях или кешбэке, оформить заявку на продление страхового полиса или подтвердить запись в салон красоты. Более 30 млн человек регулярно пользуются функцией бизнес-уведомлений «ВКонтакте». Об этом CNews сообщили представители VK.

Обновление доступно в приложениях «ВКонтакте» и «VK Мессенджер» на всех платформах, а также в новом интерфейсе мессенджера в веб-версии «ВКонтакте».

Ранее пользователи приложения «ВКонтакте» получили возможность сортировать чаты по папкам. Функция позволяет создать до 15 папок, которые можно распределять в удобном порядке.