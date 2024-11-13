В Прикамье «МегаФон» улучшил связь в районе «голубых озер»

«МегаФон» запустил новые базовые станции на севере Пермского края. Жители поселка Карьер Известняк, знаменитого своими «голубыми озерами», а также города Кизел и ряда поселений, расположенных рядом, смогут пользоваться мобильным интернетом, скорость которого может достигать 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На территории, которую охватывают 4G-покрытием новые телеком-объекты, проживает около 20 тыс. человек. Установленные базовые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить непрерывный сигнал на большей площади населенных пунктов и высокую скорость мобильного интернета.

Инфраструктурные объекты связи появились в центральной части города Кизел, поселках Южный Коспашский и Шахта. Жители этих населенных пунктов смогут оценить новое качество мобильных телеком-услуг.

Еще одной локацией, где появилось новое покрытие сети четвертого поколения, стал поселок Карьер Известняк. Именно здесь расположены удивительные «голубые озера», образованные на месте карьеров для добычи известняка. Рукотворные водоемы имеют необычайно яркий цвет воды, чем привлекают не только местных жителей, но и гостей из разных уголков страны. Ежедневный трафик в этой локации сравним с отправкой около 10 тыс. снимков лазурно-голубых озер.

«Новые базовые станции обеспечат высокоскоростной доступ в интернет для 20 тыс. человек, проживающих в городах и поселках региона. Увеличенное покрытие и стабильно высокие скорости мобильного интернета откроют новые горизонты для работы, учебы и отдыха, а туристы и местные жители смогут делиться красотой уникальных «голубых озер» со всем миром», – сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.