«Яндекс» запускает линейку ИИ-помощников для школьников, студентов и преподавателей

«Яндекс» запустит образовательные продукты на основе YandexGPT — ИИ-помощника по математике для школьников и платформу с ИИ-инструментами для студентов, преподавателей и авторов онлайн-курсов EdTech-компаний. Продукты помогут изучать контент, готовиться к занятиям, тестам и экзаменам, а также выполнять рутинные задачи. В «Яндекс Образовании» развитие ИИ-помощников станет приоритетным направлением в 2025 г., как сказала директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова. Об этом CNews сообщили представители Яндекса.

Первым продуктом в новой линейке станет ИИ-помощник «Яндекс Учебника» по математике для 5–8-х классов. Он будет задавать наводящие вопросы для поиска решения задач и поможет в освоении школьной программы. С 13 ноября можно оставить заявку на тестирование демоверсии помощника, а с первого декабря доступ к нему получат более шести млн учащихся школ.

«Наши исследования показывают, что школьники и их родители считают математику одним из самых сложных предметов наряду с русским и иностранными языками. Половина родителей помогает детям с заданиями или проверяет их. Игровая форма обучения от ИИ-помощника сделает учебный процесс для школьников интереснее и позволит родителям тратить меньше времени на помощь и проверку заданий», — сказала Дарья Козлова.

Следующим этапом станет запуск платформы образовательных ИИ-помощников. Студентам она поможет гибко и персонализировано осваивать современные технологии и навыки, выстраивать персональный трек обучения, вести диалог с ИИ-помощником и просить его объяснить любой фрагмент материала простыми словами. Преподаватели и авторы смогут загружать на платформу исследования и учебные материалы, проводить диагностику компетенций — им платформа поможет по-новому посмотреть на свой контент и выдаст рекомендации по его улучшению.

Каждый пользователь сможет зарегистрироваться на платформе и завести персонального образовательного ИИ-помощника. Он будет работать в текстовом и аудиоформатах. Пилотный проект платформы начнут тестировать несколько университетов-партнёров в начале 2025 года. В дальнейшем на платформе появятся новые инструменты, и она станет доступна для всех.

Ранее в «Яндекс Образовании» создали ИИ-помощника для самостоятельной подготовки к ЕГЭ по информатике, генеративные подсказки на основе YandexGPT для студентов «Практикума», запустили пилотный проект с НИУ ВШЭ по использованию YandexGPT в написании дипломных работ и выпустили гайд по промтингу для преподавателей.

Внедрение ИИ-инструментов показало свою востребованность: 85% выпускников (100 тыс. человек), сдававших ЕГЭ по информатике в 2024 г., воспользовались ИИ-помощником, более 12 тыс. студентов «Практикума» обратились к нейросети за разъяснением ошибок, а больше половины студентов НИУ ВШЭ, использовавших нейросети, получили оценку «отлично» за дипломные работы.