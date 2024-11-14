Digital HR компания «Улей» и DNS получили награду в номинации «HR портал года» по версии CNews

Digital HR компания «Улей» и российская компания DNS были удостоены награды в номинации «HR портал года» на премии CNews AWARDS в рамках CNews FORUM «Информационные технологии завтра».

Совместный проект, направленный на внедрение инновационного HR-портала, который масштабирует интранет с функцией корпоративного университета для 26 тыс. сотрудников компании DNS, стал образцом успешной цифровой трансформации в области управления человеческими ресурсами.

Целью проекта было вовлечение сотрудников в корпоративную жизнь, переход к мотивированному развитию и снижение затрат на командировки при сохранении качества взаимодействия и обучения. В результате внедрения 60% пользователей начали ежедневно посещать портал, а период «отрыва» наставников от работы сократился с 10 до 5 рабочих дней. Дополнительным эффектом проекта стал рост количества учебных материалов: в 30 раз с 2020 по 2023 гг.

Для реализации проекта использовали решения Улья на базе Битрикс24 «Главная страница», «Брендирование Битрикс24», «Корпоративный университет», «HelpDesk», «Интерактивные подсказки», «Чат-бот с конструктором сценариев».