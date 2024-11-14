Jatoba и TrueConf Enterprise: безопасная видеосвязь для критически важных инфраструктур

Разработка отечественной компании «Газинформсервис» — защищенная система управления базами данных (СУБД) Jatoba — интегрирована с программной платформой видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Enterprise. Это открывает новые возможности для организации безопасной и надежной видеокоммуникации в государственном секторе, финансовых организациях, энергетических компаниях и других отраслях, где защита данных является первостепенной задачей. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

Успешно завершена серия испытаний на совместимость, по результатам которого подписан сертификат совместимости TrueConf Enterprise с Jatoba.

Jatoba — это отечественная СУБД, соответствующая требованиям ГОСТ Р 57281-2016, ГОСТ Р 57580.1-2017, ГОСТ Р 57580.3-2017, ГОСТ Р 57580.4-2017, обеспечивающая максимальную защиту данных от несанкционированного доступа.

TrueConf Enterprise — система объединенных коммуникаций, которая предоставляет широкий набор функций для безопасной совместной работы. Решение работает на автономном протоколе связи, разработанном компанией «Труконф» в России, поддерживает шифрование и многофакторную авторизацию, а также разворачивается в корпоративной сети на аппаратных мощностях заказчиков, что защищает данные от несанкционированного доступа и передачи на сторонние сервера.

«Объединяя силы с "Труконф", мы предоставляем отечественным предприятиям надежное и безопасное решение для проведения видеоконференций. За счет отказоустойчивых и высокопроизводительных решений, а также функций безопасности, которые реализованы в СУБД Jatoba, достигается наиболее эффективная архитектура. Поэтому Jatoba и TrueConf Enterprise— это идеальное сочетание для организаций, стремящихся обеспечить защиту данных и эффективную видеокоммуникацию», — сказал инженер поддержки продаж СУБД Jatoba Иван Титлинов.

«‎Опыт последних лет показал серьезный рост количества утечек информации, подчеркнув важность обеспечения высокого уровня безопасности и цифрового суверенитета во время корпоративной работы и совместной работы в режиме онлайн, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию «Труконф». — Совместно с коллегами из ООО "Газинформсервис" мы нацелены на предоставление надежных отечественных решений, способных гарантировать безопасность и конфиденциальность данных в ВКС-инфраструктуре российских компаний».