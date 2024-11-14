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«МегаФон» ускорил интернет в Галиче

В смартфонах 12 тыс. горожан одного из райцентров Костромской области скорость мобильного интернета выросла на 20%. Специалисты «МегаФона» запустили в работу новое оборудование связи и обеспечили устойчивый сигнал LTE в историческом центре Галича и на его окраинах.

Этот старинный небольшой город в западной части Костромской области расположен в 450 км от Москвы. Славится своими памятниками архитектуры и рыбалкой на берегах одноименного озера. Чтобы жители и туристы могли пользоваться интернетом на комфортных скоростях оператор построил новую сетевую инфраструктуру в высокочастотном диапазоне LTE. Новое оборудование обеспечивает абонентов стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с.

Изменения затронули кварталы исторического центра, где расположены храмовые комплексы, торговые ряды и музеи, а также окраины с малоэтажной частной застройкой и множеством объектов социального назначения.

«Галич – крупный промышленный центр области, где проживает более 47 тысяч человек. Суммарно за год объём данных, переданных нашими абонентами в городе, увеличился на 27%. Мобильный интернет активно используется не только жителями, но и гостями города. Уверен, масштабная работа по улучшению качества связи поможет раскрыть туристический потенциал города ещё больше», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

Позитивные изменения сразу отразились на показателях использования связи. За первых два осенних месяца в Галиче прокачали на 16% больше трафика и проговорили на 12% больше, чем за тот же период годом ранее.

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