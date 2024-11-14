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«Мегамаркет» подвел итоги распродажи «Зеленый день»

С 7 по 12 ноября 2024 г., в период распродажи «Зеленый день», число покупок, совершенных одним пользователем, увеличилось на 33%. При этом доставка по клику стала основным способом получения товаров — клиенты пользовались опцией в полтора раза чаще, чем в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Больше всего покупок было совершено 11 ноября 2024 г. Обладателем самой крупной покупки стал житель Москвы, который приобрел телевизор за 500 тыс. руб. Наибольшее количество заказов — у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края. Лидерами по среднему чеку за все дни распродажи стали Чеченская республика, Камчатский край и Магаданская область. В Магадане также был зафиксирован самый высокий общий чек за один сборный заказ.

В 2024 г. самыми популярными категориями товаров стали «Смартфоны и аксессуары», «Косметические приборы», «Корма для кошек и собак», «Бытовая химия» и «Техника для приготовления кофе». Пользователи больше всего заказывали умные колонки, ноутбуки, средства личной гигиены, гели для стирки и мультистайлеры.

В пиковые дни распродажи — 11 и 12 ноября 2024 г. — лидирующие позиции заняли смартфоны, автоматические кофемашины и пылесосы. Смартфоны остаются и в топе самых дорогих товаров. В 2024 г. этот список пополнился также телевизорами, пылесосами и ноутбуками.

Сезон осенних распродаж на «Мегамаркете» продолжит «Черная пятница». Она пройдет с 23 по 30 ноября 2024 г.

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