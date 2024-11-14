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Россияне стали заказывать больше готовой еды

«МТС Банк» и сервис Ozon fresh изучили траты на доставку еды. Исследование показало, что россияне стали гораздо чаще заказывать готовые блюда и перекусы на дом. Аналитики связывают это с желанием уже не просто сэкономить время, но и питаться ресторанными блюдами дома по доступной цене. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

По данным «МТС Банка» в октябре 2024 г. количество заказов готовой еды из заведений общепита в целом выросло на 11%, при этом из заведений фастфуда – на 3%, а из ресторанов – на 78% по сравнению с октябрем 2023 г.

Средний чек на доставку из общепита в целом остался на уровне прошлого года – 1,06 тыс. руб., из заведений фастфуда вырос на 3% до 1,02 тыс. руб., а из ресторанов – упал на 20% до 1,08 тыс. руб. Снижение суммы среднего чека на доставку из ресторанов свидетельствует о том, что россияне стали чаще заказывать еду для повседневного приема пищи, а не для различных праздничных мероприятий или событий.

На фоне роста заказов готовой еды на дом снизилось количество онлайн-покупок продуктов из супермаркетов на 7%. Средний чек упал на 13% до 1,36 тыс. руб.

По данным сервиса доставки продуктов питания Ozon fresh продажи готовой кулинарии в октябре год к году выросли на 40%, при том, что осенние месяцы традиционно один из сезонов максимального спроса на готовые блюда в сервисах доставки. Такой значительный рост относительно уже высокой базы показывает большой интерес и запрос на разные быстрые и полезные опции по готовому питанию.

В Ozon также отмечают, что меняется запрос на типы готовых блюд: если год назад в топе были котлеты, супы и блины, то в этом году на первые места вышли мясные салаты, круассаны и сырники. В сервисе наблюдают изменение в отношении к покупке кулинарии онлайн – потребителям стало интересно брать блюда к завтраку, а вместо традиционных обеденных блюд попробовать что-то новое и необычное. Этому способствует и рост ассортимента в этой категории у всех популярных сервисов.

Методология исследования: исследование основано на анализе обезличенных данных сервиса Ozon fresh и по банковским картам клиентов «МТС Банк»а во всех регионах России в октябре 2023 и 2024 гг.

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