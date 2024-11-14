Ставропольский край улучшает показатели по медицинским инцидентам с помощью аналитической платформы «N3.Аналитика»

Платформа управления данными «N3.Аналитика», разработанная специалистами компании «Нетрика Медицина», позволяет органам управления здравоохранением Ставропольского края планомерно улучшать доступность и качество медицинской помощи, в том числе по показателям инцидентов №7, №38 и №9, благодаря возможности анализировать информацию из всех доступных источников в любых необходимых срезах. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина».

Ставропольский край уже несколько лет выстраивает единый цифровой контур здравоохранения в партнерстве со специалистами компании «Нетрика Медицина». Результатом этой работы стало, в частности, создание государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ставропольского края и регионального портала здравоохранения, который предоставляет жителям целый ряд важнейших сервисов, повышая качество оказания медицинской помощи.

Очередной этап этого сотрудничества — внедрение в краевой системе здравоохранения аналитической платформы «N3.Аналитика». На ее основе были созданы личные кабинеты для главных врачей ставропольских медучреждений с возможностью оперативного формирования отчетов о деятельности клиник, а после запуска инцидентов №38, №9 и №7 – настроена BI-система регионального Минздрава для мониторинга требуемых в рамках этих инцидентов метрик.

BI-система выстроена таким образом, что «сырые» данные попадают в обособленное хранилище, не связанное с основной базой данных – поэтому их обработка не влияет на доступность сведений электронных медицинских карт пациентов в регионе. Копия исходных данных хранится на постоянной основе на случай, если в источнике произойдут изменения. Данные из различных источников проверяются, объединяются и очищаются, после чего по ним производится вычисление расчетных показателей и создается структура данных, оптимизированная для выполнения быстрых запросов. Поддерживается версионность данных и возможность быстрого подключения новых источников.

Для формирования отчетов используются витрины данных, предоставляющие информацию подсистеме визуализации. Через удобный веб-интерфейс аналитики Минздрава Ставропольского края могут формировать практически любые отчеты, которые необходимы в данный момент времени. Сегодня система насчитывает 53 витрины данных, 54 дашборда и 470 видов отчетов, их количество из года в год растет. Для сравнения, в прошлом году было 44 витрины, 41 дашборд и 364 вида отчетов. Одной из основных является витрина ИЭМК, в которой хранятся данные о здоровье пациентов – сейчас в ней более 620 миллионов строк и 605 показателей.

Отчеты аналитической системы используются, в том числе, для решения задач в рамках федеральных инцидентов.

Так, для аналитики по Инциденту №38 «Запись на прием к врачу» задействованы четыре основных источника данных. Витрины о взаимодействии региональной информационной системы с подсистемой ФЭР, подсистемой территориального фонда ОМС и МИС медорганизаций – предоставляют техническую информацию о взаимодействии всех компонентов между собой. Витрина данных ФРМР, которая ежедневно синхронизируется с соответствующей федеральной витриной – сведения о штатном расписании, фактическом количестве врачей определенных специальностей и занятых ставках. Витрины о талонах к врачу – отчет о количестве свободных и занятых талонов к каждому врачу по каждой медорганизации региона, с разделением по типу талона (первичный, повторный) и источнику записи (портал Госуслуг, кол-центр, АРМ, инфомат, региональный портал, регистратура).

Сопоставив статистику из всех источников, контролирующие органы получают полную и глубокую аналитику по всем особенностям оказания медицинской помощи в каждом учреждении и возникающим ошибкам: например, врачей каких специальностей не хватает, насколько загружена та или иная организация, у кого фактические данные сильно отличаются от плановых. Благодаря этому регион приближается к выполнению показателей, необходимых для закрытия инцидента и улучшающих доступность медицинской помощи в регионе. Количество успешных записей на прием к врачу через ЕПГУ за год увеличилось более, чем в восемь раз, и составляет 66%.

Цель Инцидента №9 «Увеличение продолжительности жизни» – снижение в 2024 г. смертности от всех причин и достижение показателя плановой линейки ожидаемой продолжительности жизни. Для ее достижения органам управления здравоохранением необходимо контролировать 58 индикаторов, собранных в шесть групп: «Вакцинация. Школы здоровья», «Профилактические медицинские осмотры», «Диагностика и лечение», «Диспансерное наблюдение», «Противодействие вредным привычкам», «Летальный исход».

В качестве источников данных используются информационные системы регионального Минздрава и главных внештатных специалистов, Фонда ОМС, Росстата, Автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики (АСММС), Федерального реестра медицинских документов о смерти, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК), Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Сегодня в регионе уже настроена работа по разбору каждого обязательного параметра. Один из наиболее важных документов для анализа – медицинская справка о смерти. Все такие справки, поступающие в систему в виде структурированного электронного медицинского документа (СЭМД), раскладываются в соответствующей витрине на более, чем 200 показателей и могут быть проанализированы в любом разрезе.

«С помощью аналитической платформы мы можем проследить изменение любого показателя, который нужен нашему региональному Минздраву для принятия того или иного решения здесь и сейчас. Благодаря этому все медицинские организации региона вышли на плановый объем передаваемых данных, значительно увеличилось количество параметров, которые собираются и обрабатываются системой. Главное при решении наших задач – четко понять, какой результат мы хотим получить. Когда мы определились с условиями, начинается исследование данных: мы открываем дашборды и исследуем аналитические выборки, можем их фильтровать, формировать дополнительные вычисляемые показатели, детализировать. Далее происходит интерпретация данных – самый сложный этап, на котором сухие цифры превращаются в реальную картину системы здравоохранения, состояния здоровья граждан. Всё это приносит огромную пользу», – сказал главный внештатный специалист по информационным системам в здравоохранении Министерства здравоохранения Ставропольского края Дмитрий Колосов.

«Ставропольский край – хороший пример планомерной и эффективной реализации проектов по цифровизации здравоохранения. Руководители региональной системы здравоохранения активно используют все возможности нашей аналитической платформы, что позволяет им работать над выполнением показателей по инцидентам №38, №9 и №7, а также управлять региональным здравоохранением целостно с опорой на фактические данные. Благодаря оперативному мониторингу ситуации в каждом учреждении обеспечивается фактура для непрерывной работы над качеством оказания медицинской помощи всем жителям региона», – сказал Евгений Мальков, менеджер по развитию «Нетрика Медицина».