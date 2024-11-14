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«Триколор» обновил свой сайт

«Триколор» запустил обновленную версию сайта tricolor.ru: изменились дизайн и интерфейс, увеличилась скорость работы, а также усовершенствовались пользовательские сценарии. В разработке приняли участие абоненты оператора, чтобы основной канал взаимодействия с клиентами отвечал их запросам, оставаясь простым и понятным.

Основной задачей стало эволюционное развитие сайта: разработчикам предстояло обновить дизайн, сделав его более современным, проработать клиентские пути и увеличить скорость решения запросов.

Обновлению сайта предшествовала длительная работа, к которой «Триколор» привлек своих клиентов. Оператор провел «народное тестирование»: респонденты разных возрастов оценивали нововведения на ранних этапах разработки и давали свои комментарии об удобстве использования. Обратная связь клиентов стала основой доработок и улучшений перед выходом сайта в релиз. Среди них: приоритет мобильной версии, близкий пользователю интерфейс (UX), «чистый» внешний вид (UI), а также единая дизайн-система (UI-kit).

В результате новый сайт tricolor.ru обеспечивает одинаковый уровень удобства для всех пользователей: на сайте обновился поиск, основная информация о подписках и сервисах выведена на первую страницу, добавлены разделы о линейке продуктовой электроники.

«Главным стимулом к обновлению стало развитие направления по выпуску пользовательской электроники под брендом "Триколор". Поэтому перед нами встала задача — удобно и понятно для клиентов интегрировать его, в том числе и в сайт. Для большего комфорта пользователей мы делаем это "эволюционно" и добавлять новые инструменты и сценарии планируем постепенно», — сказал Алексей Никитин, директор по маркетингу «Триколор».

По результатам фокус-групп пользователи высоко оценили прототип сайта tricolor.ru. Напомним, что в прошлом году «Триколор» обновил сайты интернет-магазина и программы лояльности «Триколор Бонус».

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