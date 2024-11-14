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В третьем квартале 2024 г. россияне стали чаще покупать лекарства с доставкой из аптек

Ассоциация аптечных учреждений (СРО) «СоюзФарма», сервис доставки «Купер» и аналитики «Сбер еаптеки» изучили спрос на лекарства, заказываемые онлайн и доставляемые на дом на территории нашей страны. С июля по сентябрь 2024 г. число дистанционных покупок обезболивающих и жаропонижающих препаратов, а также средств для лечения аллергии выросло на 26% по сравнению с III кварталом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Осень — сезон простуд, аллергических реакций и обострения целого ряда хронических заболеваний. По данным «Купера», в III квартале 2024 г. заказы на анальгетики и жаропонижающие средства с доставкой на дом в России выросли на 18% по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего лекарства с обезболивающим и жаропонижающим действием приобретали онлайн в крупных городах: Москве и Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Кемерово, Воронеже, Краснодаре, Томске и Уфе.

Антигистаминные препараты в рассматриваемый период стали выбирать на 25% чаще, а число их заказов через сервис доставки выросло на 16%. Наибольшее количество покупок было сделано в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Кемерово и Мурманске.

Аналитики «Сбер еаптеки» также фиксируют рост спроса на лекарства против аллергии и ОРВИ по данным онлайн-продаж в натуральном выражении (т.е. по количеству упаковок). Если говорить об антигистаминных средствах, то препараты против зуда и раздражения в третьем квартале 2024 г. в Москве покупали на 10% чаще, чем в аналогичный период 2023 г., а в Тюмени – на 19% чаще. В категории средств для борьбы с ОРВИ максимальная динамика потребности в препаратах для иммунитета в III квартале 2024 г. была отмечена в Тюмени – плюс 42%, на втором месте Воронеж – здесь данные препараты приобретали на 10% чаще, чем в июле-сентябре 2023 г., в Новосибирске – на 5%, в Томске – на 3%.

Как отмечают в «СоюзФарме», в первые семь месяцев 2024 г., с января по июль, выросли также суммарное количество и стоимость лекарств, отпущенных из российских аптек через онлайн-канал. Это может быть связано и с общим трендом популярности интернет-ритейла, и с особенностями заболеваемости в осенний период.

Мария Литвинова, исполнительный директор Ассоциации аптечных учреждений (СРО) «СоюзФарма»: «Чтобы лекарственная терапия всегда была доступна пациентам, необходимо использовать все существующие инструменты, в том числе онлайн-заказ и доставку на дом. Возможность приобрести лекарства дистанционно важна в ситуации, когда человек не в состоянии добраться до аптеки – например, при гриппе и высокой температуре. Поэтому в современных реалиях спрос на подобные сервисы возрастает».

В I полугодии 2024 г. с помощью интернет-сервисов россияне чаще всего приобретали лекарства следующих групп: препараты половых гормонов (и продукцию с аналогичным действием), ингибиторы АПФ, антикоагулянты и средства для терапии сахарного диабета. В стационарных же аптеках наши соотечественники регулярно спрашивали препараты других групп – противопростудные, противокашлевые, противовоспалительные и противоревматические. Здесь стоит отметить, что сегодня для покупки в онлайн-режиме доступны только безрецептурные лекарственные средства, однако и перед их приобретением важно консультироваться с врачом».

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