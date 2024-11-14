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«Яндекс Путешествия»: арендодатели из крупных городов смогут напрямую подключиться к сервису

Арендодатели из крупнейших российских регионов смогут без посредников размещать квартиры, апартаменты и дома на «Яндекс Путешествиях» для сдачи в краткосрочную аренду. Им стала доступна прямая регистрация объектов в личном кабинете на платформе сервиса. Зарегистрировать жилье могут предприниматели, самозанятые, а также физические лица. Подключение бесплатно для всех. Ранее оно было возможно только через технических партнеров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый функционал первыми получают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Калининградской и Новосибирской областей, Республики Татарстан. Это наиболее популярные туристические направления России: 60% бронирований, совершенных на сервисе в 2024 г., приходятся именно на них.

Евгений Абрамзон, директор по продукту «Яндекс Путешествий»: «Мы открыли арендодателям из крупнейших городов доступ к «Экстранету», нашей онлайн-платформе для партнеров. Эти регионы посещают все больше туристов и деловых путешественников, что вызывает непрерывный рост спроса на разные виды размещения, в том числе апартаменты.

Местные жители со своей стороны все более заинтересованы в том, чтобы сдавать жилье в краткосрочную аренду. Так, согласно «Яндекс Поиску», количество запросов о посуточной сдаче или о покупке недвижимости с такой целью за последние пять лет в Калининграде увеличилось в шесть раз, в Москве — в 4,7 раза, в Казани — в 3,5 раза, в Санкт-Петербурге — в два раза. Теперь любой житель сможет просто и быстро подключить и начать сдавать свое жилье онлайн — на сервисе с многомиллионной аудиторией».

Стоимость ночи в апартаментах, доступных на Яндекс Путешествиях, в сентябре 2024 г. составляла около 5200-5450 руб. в Калининградской области, Краснодарском крае, Москве и Подмосковье. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Татарстане показатель равнялся 4440 руб., а в Новосибирске и области — 3000 руб. Стоимость размещения в квартирах и коттеджах варьируется в зависимости от сезона и конкретного местоположения. Например, в августе в Зеленоградске средняя ставка краткосрочной аренды составляла 10250 руб., в Светлогорске — 8350 руб., в Сочи — 6900 руб., а в Казани и Санкт-Петербурге — 5800-5900 руб.

Таким образом, арендодатель в среднем может зарабатывать на краткосрочной аренде 63000-142800 руб. в месяц, имея один объект с 70% загрузкой, в зависимости от региона.

Регистрация на сервисе не займет много времени и не требует специальных навыков. Нужно заполнить онлайн-форму на платформе для партнеров «Экстранет»: указать тип и адрес апартаментов, загрузить фотографии и выбрать условия бронирования. После этого данные проверят модераторы — на это может потребоваться неделя. Впоследствии арендодатели смогут в той же системе управлять бронированиями, менять стоимость размещения и прочее. С любыми вопросами поможет поддержка сервиса.

Ранее владельцы и управляющие жильем могли подключиться к «Яндекс Путешествиям» только через технических партнеров, менеджеров каналов. Этот вариант по-прежнему доступен.

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