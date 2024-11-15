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Аналитика «МТС Travel»: россияне спешат бронировать Новый год в Краснодарском крае, на КМВ и в Калининградской области

Сервис путешествий «МТС Travel» и платформа Bronevik.com выяснили, за какой срок россияне планируют свой новогодний отдых. Согласно исследованию, туристы стремятся как можно раньше забронировать отели, апартаменты и другие объекты размещения на курортах Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод и Калининградской области – за 4-5 месяцев.

Туристическое жилье для поездок по России на новогодние праздники сейчас бронируются в среднем за 100 дней, что на неделю больше, чем в прошлом году. Раньше всего россияне бронируют отели и другие объекты размещения в черноморском городе Анапа – в среднем за 5 месяцев (151 день). В топ-10 городов по глубине бронирования встречаются еще три локации Краснодарского края – приморские Туапсе и Геленджик, а также горнолыжный курорт Эстосадок.

Три места в рейтинге заняли города Ставропольского края – Ессентуки, Кисловодск и Пятигорск. Поездки в эти локации, известные своими бальнеологическими курортами, планируют в среднем за 138 дней.

Еще два места в топе достались городам Калининградской области – столице региона Калининграду и балтийскому курорту Зеленоградску. Также в рейтинг попал Шерегеш – горнолыжный курорт в Кемеровской области.

Москва, Санкт-Петербург и Казань, которые лидируют по количеству заказов на новогодние праздники, не попали в топ по глубине бронирования. Эти мегаполисы предлагают богатый выбор туристического жилья на любой кошелек, и горизонт планирования новогодних путешествий в них ближе – в среднем 3 месяца. В то время как небольшие курортные города из рейтинга не обладают столь развитой туристической инфраструктурой, в связи с чем в них путешественники стремятся как можно раньше забронировать места в качественных объектах.

Среди типов туристического жилья лидерами по глубине бронирования на зимние каникулы стали загородные объекты: глэмпинги (134 дня), коттеджи (124 дня) и санатории (120 дней). Такие средства размещения располагают сравнительно небольшим номерным фондом, поэтому туристы заранее закрепляют за собой места в понравившихся объектах, чтобы встретить и провести новый год именно так, как им хочется.

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