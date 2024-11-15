«Авито» запустила облачную платформу для мобильных автотестов

AvitoTech (входит в структуру компании «Авито») продолжает развивать собственные технологические продукты и запустила облачную платформу для мобильных автотестов. Это облачная версия тест-раннера Emcee, который компания представила в ноябре 2023 г. Облачная версия Emcee позволяет компаниям и независимым разработчикам сокращать время тестирования приложений на iOS и Android в десятки раз, не вкладывая средства в создание и поддержку собственной инфраструктуры. Новый продукт доступен для всех пользователей платформы Emcee. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Тарификация в облачной версии Emcee – поминутная. Платформа сама распределяет мощности так, чтобы вне зависимости от текущей загрузки сервиса и сложности тестов уложиться в полчаса. Время подготовки к запуску при этом не учитывается, поэтому пользователь может заранее спрогнозировать затраты. Минута Emcee стоит три руб. 16 копеек (190 руб. в час) — это существенно ниже цен на работу с зарубежными аналогами, такими как BrowserStack, Google Firebase и GitHub Actions. Оплата – онлайн, банковской картой в личном кабинете или прямой договор.

Собственную платформу Emcee для многократного ускорения тестов в мобильной разработке AvitoTech представила в ноябре 2023 г. Решение интегрировано с инструментами CI/CD и позволяет организовать параллельное тестирование на сотнях виртуальных устройств на iOS и Android. Помимо возможности проведения нативных автотестов, в Emcee еще есть функционал запуска тестов, написанных на фреймворке Appium, а также инструменты для объединения и анализа результатов.

«Emcee полностью разработан командой AvitoTech для оптимизации собственных процессов, потому что существовавшие на рынке решения не позволяли масштабировать процесс автотестирования. Сервис изначально был нацелен на высокие нагрузки, удобство для пользователей и хорошую масштабируемость. На разработку Emcee ушло около девяти месяцев. В планах команды проекта — дальнейшее расширение функционала платформы и выход на пределы только запуска тестов. Например, можно будет попробовать сборку или компиляцию мобильных приложений», — Алексей Шпирко, руководитель разработки кластера Mobile «Авито».

Первое время платформа Emcee развертывалась на собственных мощностях компаний, а облачный сервис работал в тестовом режиме. За год работы продуктом воспользовались десятки российских и международных компаний. Решение позволило ускорить процесс прохождения автотестов «Авито» в восемь раз, а также хорошо показало себя в работе онлайн-кинотеатра «Иви», международной финтех-компании Space307, платформы по аренде и продаже недвижимости «Циан».