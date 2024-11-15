Банк «Русский Стандарт»: россияне стали на 50% чаще, чем годом ранее, покупать книги в онлайне

Банк «Русский Стандарт» изучил спрос россиян на покупку книг. Их пик за минувшие 10 месяцев пришелся на август – сезон активной подготовки к старту учебного года. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Как выяснилось, покупать учебную и художественную литературу россияне предпочитают во время личных визитов в магазины, перебирая их на книжных полках. По данным банка, на офлайн-покупки книг пришлось 53% от всех таких операций по картам банка, а на онлайн-платежи – 47%.

При этом интерес к онлайну заметно растет. Так, согласно статистике банка, за 10 месяцев 2024 г. число интернет-покупок книг выросло на 50% относительно аналогичного периода 2023 г. Офлайн-покупки, напротив, показали снижение – на 32% по сравнению с 2023 г.

Примечательно, что общий средний чек покупки книг с января по октябрь 2024 г. снизился и составил 633 руб. (годом ранее он был 938 руб.). При этом в офлайне средняя сумма такого платежа выше, чем в онлайне – 835 руб. против 402 руб. соответственно.

Кстати, самое большое число покупок за обозреваемый период было в августе (15%). На втором месте – март (14%) и сентябрь (14%). На третьем – апрель (13%) и июль (13%).

Интересный факт: чаще всего книги покупают россияне 41-50 лет на средний чек в 655 руб. На втором месте по числу покупок – клиенты 51-60 лет со средним чеком в 634 руб. На третьем – россияне 31-40 лет со средним чеком в 655 руб.

Методология: в рамках исследования проанализировали количество, средние чеки операций по картам банка «Русский Стандарт» за 10 месяцев 2024 и 2023 гг. Отдельно эти данные были изучены в зависимости от возраста клиентов.